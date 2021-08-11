北京針對金融科技、網路平台及補教事業的一連串整頓作為，市場譁然，除相關企業股價重挫，進而拖累陸港股市外，外資對大陸突如其來的加強監管舉動，也深感憂慮與不安，害怕還有其他未爆彈尚未引爆，紛紛退場觀望。一向看好中國投資前景的摩根士丹利亞洲區前主席羅奇，在接受CNBC專訪時表達了憂慮，認為北京無預警加強國家控制，從資本面打壓科技新創與上市企業的行為，將讓投資人心生畏怯，對中國投資環境失去信任，最終會選擇離開這個市場。長期以往，大陸經濟前景與資本市場發展，恐怕將不甚樂觀。

防止市場競爭失控

羅奇雖非全面看壞大陸市場，但提出明確的警告，若外界對大陸政治風險的擔心超過對市場利益的期待，資金將大量外逃，對大陸整體經濟與資本市場發展將非常不利。這個風險確實存在，但北京加強改革的決心並未動搖。

原因不難理解，不管是針對阿里巴巴與騰訊的壟斷行為，或是滴滴出行的資訊外洩疑慮，再或是可能動搖教育根本的補教事業亂象，北京對外想要傳達的訊息只有一個，就是任何商業模式的運作，都不能妨礙市場競爭的本質，更不能有害國家整體發展。但一些行業已碰觸紅線，大陸必須及早整頓與監管，防止失控。

強硬的作法引來外界批評，也損及眾多投資人利益，然而對大陸來說，這是必要之惡。畢竟從這幾起加強監管案例來看，普遍都有著壟斷市場、把持數據的疑慮，加上資本市場推波助瀾，更讓情況有些失控。如果放著不管，勢必會導致情勢更加惡化。如此一來，不只不利市場機能的正常運作，也可能危及國家社會的穩定。看在北京眼裡，自然不會坐視不理。

儘管外界對北京的改革多所疑慮，認為是中央加強控制、走向集權的展現，恐將扼殺未來民間部門的活力。不過，見證40多年經濟改革歷程的大陸民企，想法截然不同。受到政府嚴格監管的阿里巴巴執行長張勇，日前在業績發表會上稱，若想確保數位經濟長期健康發展，一定需要政府部門介入監管，才不會形成寡頭壟斷、惡性競爭的局面，這絕非應付政府監管的場面話。

從大陸工信部7月底公布的互聯網行業專項整治行動可以清楚看出，目前互聯網巨頭彼此之間，基於商業利益的考量，確實存在惡意屏蔽網址連結與干擾其他企業產品或服務運行的做法。這對許多與互聯網巨頭有生意往來的中小企業來說，無形中會增添額外的網路流量費用與經營成本，自然有害市場公平競爭。

不斷從改革獲紅利

張勇坦承，在符合政府監管要求下，若互聯網平台之間可以試行互聯開放，解除外鏈屏蔽或任何干擾措施，一定會帶來新的改革紅利。原因很簡單，平台互聯互通，不只可為消費者與小商家提供更多的便利，也可在原本的互聯網巨頭之間，建立一個大循環平台，共享用戶資訊與數據，創造更多的商業與社會價值。毫無疑問，這就是一種改革紅利。政府不出面，這種惡性競爭行為在市場生態下，是不會改變的，政府提出要求、企業配合，市場生態就改善了。

盱衡過往大陸經濟發展歷史，就是一頁改革史。從1979年的經濟改革，到稍早前的供給側改革，再到近期的雙循環與供應鏈自主化革新，都是因應時代與環境的變遷，所做出的重大政策變革。而在這些過程中，大陸不斷獲得豐厚的改革紅利。不管是改革初期的財產權賦予，讓大陸成功脫離經濟泥淖；或是中期加入WTO，藉由人口與資源紅利，讓大陸成為世界工廠，進而加速經濟成長；再或是近期經濟與產業結構的調整，驅動大陸朝世界市場的方向前進，都是鮮明例證。

如今，基於避免市場失序與國家長遠發展的考量，北京再度啟動新一輪改革措施，是可以理解的。不過，面對外界的非議與責難，北京需要更多耐心與外界溝通，讓世界理解，大陸並不是要放棄市場經濟，更不會改走共產主義路線。在全球化的當下，與外界保持暢通的經貿與資金往來，是經濟發展所不可或缺的。