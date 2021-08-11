10日發刊的9月號《文藝春秋》以〈患難見真情〉為題，披露蔡總統的視訊專訪全文。此次專訪的提問者為日本知名評論家船橋洋一，冷戰結束後曾發表膾炙人口的《同盟漂流》一書，為日本知名評論家，擔任政策智庫「Asia Pacific Initiative」（API）理事長。

但《文藝春秋》為日本近代文學家菊池寬所創，旗下支持「芥川賞」及「直木賞」兩大日本文學獎，屬文學性極強的綜合類刊物，在戰前為右翼的重要言論陣地，保守色彩鮮明。戰後，盟軍占領日本，菊池寬因涉戰爭責任而被「公職追放」，《文藝春秋》亦由於「戰爭協力」一度遭到解散。復刊後，《文藝春秋》仍高揚右派旗幟。

《文藝春秋》的政治定位，支持台灣並不意外，李前總統即曾於「台海飛彈危機」後的1998年8月接受該刊專訪。蔡總統透過《文藝春秋》對兩岸關係及外交等國政議題向日本發聲，試圖進一步拉近台日關係，將台海安全與「美日同盟」連結，共同對抗中國大陸。訪談中，蔡總統認為在兩岸關係上，其仍堅守「維持現狀」，「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」，「不屈服」、「不冒進」似乎是所謂「維持現狀」的具體作為，但對比李登輝與蔡英文的談話內容即可清楚見到蔡英文口中的「現狀」早已不復存在。

李登輝當年藉《文藝春秋》呼籲日本「正視目前中國分治的事實，平等看待台海兩岸的兩個政治實體」，此即為國民黨政府對「一中」框架的兩岸關係定位，即中國主權未分裂，治權未統一，台灣不在中共政權內，但不自外於中國，因依憲法，中華民國即是中國。憲法下的「一中」開啟兩岸對話，其後概念化為「九二共識」，更為馬政府時期深化兩岸和平發展奠基。

然而，在通篇的《文藝春秋》專訪中，蔡總統口懸「台灣」，難以啟齒「中華民國」，而其言下的「中國」即指「中共政權」，「一中一台」為蔡英文對「現狀」的解讀，「台灣」與「中國」成為互斥的認同。民進黨深知「法理台獨」難獲國際社會支持，無法付諸實踐，徒以「中華民國台灣」的說法，將民進黨的「台獨黨綱」橋接在難以撼動的《中華民國憲法》之上，透過大內宣滿足支持者對「台灣」的國族想像。

但想像很豐滿，現實很骨感，「橋接」無法接軌國際，更使我邦交國巴拉圭的亞松森大學不知所云的稱我為「China-Taiwan」。拜登政府仍「不支持」台獨，日本右派在「反中」意識下，對「台獨」的讚聲難以撼動美國不介入兩岸的既定立場，此無涉美日同盟對台海和平與穩定的支持。

基於《中華民國憲法》的「一中」即是原汁原味的「九二共識」，此始為兩岸的「現狀」所指，北京雖不承認，但亦不能否認此源自國共內戰的中國分治事實。台灣越「獨」，大陸即越「統」，如此兩岸對立將螺旋向上，終將走上衝突，此非兩岸人民與域內夥伴國家所欲。誰能打開兩岸的死結，再續台海和平，誰即主台灣的未來。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授兼日本暨東亞研究中心主任）