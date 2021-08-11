2020東京奧運會於8月8日閉幕，堪稱這在全球新冠確診病例數破2億人、新冠變異病毒層出不窮、Delta變異株已傳至132個國家和地區、日本單日新增新冠病毒確診首超15000例、疫情日益嚴重之際，日本仍能舉辦奧運，功德圓滿，令人驚喜讚賞。國際奧會主席巴赫在閉幕式上說道，這次奧運讓人們團結，對未來更有希望，使2020東京奧運取得更快、更高、更強的成就。曾任東京奧組委主席的日本前首相森喜朗說，希望奧運會開、閉幕式能加入世界抗擊新冠疫情的元素，這希望落實了，祝賀日本。

美國在2020東京奧運會獲得39枚金牌，中國大陸獲38枚金牌，中華台北獲2枚金牌，中國香港獲1枚金牌，東道主日本也有獲得20多枚金牌，這些多少也代表著一個經濟體的綜合實力，從人均金牌數看，中華台北與中國香港猶勝中國大陸一籌，令全球中國人驕傲。

在新冠疫情肆虐全球之際，中美兩大國的經濟動向，無異是世界經濟發展的風向標。IMF預測，2021年全球經濟增長6%，美國增長將達6.8%，反映出其大規模財政支持和放鬆防疫限制措施的影響。中國將年增長8.5%，反映出其被壓抑的需求得到釋放。印度與日本情況較差，其他發達經濟體的增長也在回升，但程度稍低。

尤其是大陸的2021年上半年外貿進出口總值約合2.8兆美元，同比增長27.1%，進出口規模是歷史同期最好的，其中出口約1.54兆美元，同比增長28.1%；進口約1.28兆美元，同比增長25.9%，這都是因為2021年上半年，大陸對東盟、歐盟、美國、日本、一帶一路沿線多國的進出口分別約為0.42兆美元、0.4兆美元、0.35兆美元、0.18兆美元，0.84兆美元，同比分別增長27.8%、26.7%、34.6%、14.5%、和27.5% 。

從GDP增速看，大陸上半年GDP同比增長12.7%，在新冠疫情這兩年裡，GDP仍平均增長了5.3%，可見中美兩國之間的外貿十分重要，是穩定世界經濟社會大局的壓艙石，季辛吉最近警告：中美兩國之間產生衝突將使世界分裂。大陸GDP的增長，對台灣也是好機會（台灣7月對大陸和香港出口0.156兆美元，同比增長了23.8%，占台灣總出口的41%）。

比較遺憾的是，到8月7日為止，美國累計確診病例超過3569萬例，死亡病例超過61.6萬例，近420萬名美國兒童感染新冠病毒，美國資料稱美國疫情會再次加速惡化。不可思議的是，美國每年衛生人均消費約為1萬美元，是世界上最多的，台灣約合1700美元，大陸約合500美元，僅及美國的5%，印度更少，約合80美元，然而從確診總人數（大陸93969例，台灣15798例，美國3678萬0480例，印度3203萬3333例）和每百萬人的死亡數（大陸3例、台灣34例、美國1902例、印度308例）看，美國、印度抗擊新冠疫情的能力，卻遠不如大陸與台灣。

俄羅斯對外情報局局長納雷什金7月30日稱：「在當前的國際形勢下，美國面對疫情的混亂不堪，使其國際地位急劇下降，無力單獨應對全球性危機，已經失去世界唯一超級大國的地位，全球正在多極化發展。」8月7日，美國《國家利益》網站也有類似擔憂的論文。大陸與台灣都能贏得這場戰爭，美國與印度則需更努力管控其疫情。

（作者為航太工程師）

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