《中國時報》近日社論〈國民黨辜負連戰的破冰之旅〉一文，點破了目前要參選黨主席兩大天王的尷尬。從朱立倫與江啟臣起手式的格局與談話來看，真是如該社論所言，兩人在比賽誰最會罵民進黨，看來即使當選主席後，也將「以此為樂、以此為生」。他們兩人相互較勁的是，誰能夠帶領贏得2022大選，誰更能打贏2024。在兩人的談話中，看不到更「高層次的福國利民大計，建立可長可久的兩岸功業大利」。如同該社論如言，就算給他們選上黨主席，「國民黨最多只能是陪公子練劍，永遠在台下陪人民看民進黨亂演一通」，「如何在未來可能的總統身分上與對岸有尊嚴的交流？」

國民黨的先烈、總理、總裁，如果地下有知，真的不會瞑目。從李登輝以降，國民黨先帶頭摧毀自己的政治理念、精神與靈魂。我們審視朱、江兩人的言論行為，什麼時候想到要對李登輝、民進黨所扭曲的歷史文化史觀進行撥亂反正？什麼時候表示過願意追隨連戰的步伐，為兩岸結束敵對狀態，促使兩岸走向和平？什麼時候有過決心，用捍衛家族派系利益的心思來捍衛黨產，用捍衛自己財產的勇氣來捍衛軍公教的退休金？

國民黨曾經是個願意為國家民族拋頭顱、灑熱血的朝陽政黨，一個能夠帶動台灣經濟起飛、讓台灣人有光榮感的政黨，但是為何如今暮氣沉沉？黨中央高層所盤算的，已經不是國家大計，而是權位利益，思想貧乏到不能再做理性論述的探索，不再有處理兩岸關係的心思與氣魄，而只能關著門談如何贏得選舉了。

這幾年來，國民黨變得特別快，民調也總是低得爬不起來，在外人看來，今日的國民黨老態龍鍾，欲振乏力，用句通俗的話說，他的「精氣神」都出問題了。何以至此？

今日國民黨的問題不在基層，而在高層；不在形體，而在個性；不在年齡，而在格局。「個性決定命運、格局決定結局」，領導人的個性與格局，當然也就影響黨國的命運與結局。國民黨如今的當務之急，需要的不是表面的花拳繡腿改革，而是痛下決心的徹底革新；需要的不是眼前利益的算計，而是國民黨未來基業的格局；需要的不是長袖善舞、滿口虛話的政客，而是有智有勇有謀的領導人。

選舉當然要贏，但是只會把「選舉要贏」掛在嘴邊的領導人，感動不了一般百姓。要重振國民黨，首先就要找回人民對國民黨的尊重，贏得人民對國民黨的尊敬。一個沒有理念、靈魂、格局的政黨，不可能得到人民尊敬。得不到他人尊敬，只是靠交情、靠利益所得到的選票，只能一時，不能長久。

朱、江兩位天王的能力，在他們相互對對方的評價中，已有了答案。他們如果擔任黨主席，很難讓國民黨能夠贏得人民的尊敬；他們的「親美遠中」立場，必定辜負了連戰的破冰之旅，不可能為兩岸創造和平，甚而得不到對岸的尊重；他們還沒有當選就急於表態赴美的立場，也得不到美國的真正尊重。

3歲看小、7歲看大，更何況朱、江兩人均已在政壇多年，他們的思想能力已成定局。如果黨員認為國民黨仍應因循苟且，那就讓他們續任；如果認為應該大開大闔、重新再起，那就多思考吧！

（作者為孫文學校總校長）