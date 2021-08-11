南韓因莫德納疫苗兩次延遲交貨，將派代表團到美國催促供貨。台灣莫德納疫苗到貨量聲聲慢，中央疫情指揮中心指揮官陳時中卻淡定回應「任何作為都願意嘗試」，蔡總統則在臉書大內宣「疫苗又來了」，更別說像南韓有魄力跟美國老大哥嗆聲。看來苦等疫苗的國人，只剩高端，沒得選了！

南韓透過COVAX及與各藥廠簽約購買疫苗總共高達1億9300萬劑，目前到貨約2337萬劑，其中向莫德納訂購4000萬劑疫苗，已到貨245.5萬劑，由於已兩次延遲交貨，決定由保健福祉部次長姜都泰率領代表團，直接赴美催貨。

反觀台灣先前向莫德納藥廠訂購505萬劑疫苗，迄今僅125萬劑到貨，其中8日到貨9.96萬劑，蔡總統就在臉書PO圖文，宣傳「疫苗又來了！政府採購的9萬9600劑Moderna疫苗，已經在今天下午抵達。」還洋洋得意吹噓防疫成效，網友氣得大酸「疫苗只到貨10萬劑，到底有何臉面拿來宣傳？」

疫苗買賣是商業行為，催促交貨是買方權益，不只南韓催促莫德納交貨，日本行政改革大臣河野太郎也不斷向美國輝瑞藥廠催貨，輝瑞允諾9月前將提早交貨600萬劑疫苗。台灣向莫德納藥廠訂購的疫苗還缺380萬劑，不但遙遙無期，政府完全不急，擺明了未來一個半月的疫苗空窗期，等著鋪紅地毯迎接高端上場。

疫苗缺貨已成防疫最大罩門，偏偏蔡政府自我感覺良好，蘇貞昌甚至厚顏自誇，台灣疫苗覆蓋率已達38.8%，在亞洲名列前茅，馬上被專業藥師吐槽台灣完整接種疫苗才2.1%。疫苗不足也就罷了，食藥署自肥特權疫苗打好打滿，再隻手遮天護航高端疫苗，不斷累積的民怨總有一天炸鍋。