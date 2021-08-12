一九九八年初夏的週六下午，我開著公司的公務車第一次把鄔小姐單獨邀請了出來。

前一年的下半年，我由桃園總廠甫調派到蘇州廠工作不久，人地兩生，多勞在地的蘇州姑娘鄔小姐的襄助，讓我換得了蘇州當地的駕駛證。所以在工作閒暇時，方可正大光明地開著公務車繞行蘇州市區。先前在電話中曾多次向鄔小姐致謝，她也落落大方地表示願意擇日充做我的「地陪」同行。這一回我以她的承諾在先，加以我也好不容易有一個雙休日來履行同遊，在「半推半就」下，兩人約定下午二時在蘇州市區石路商業區碰面。

待鄔小姐上車坐定後，我們才開始商議當日之行的目的地，她所提出的拙政園，留園，獅子林等都被我以在市區內距離太近「柔性」回絕。我建議我們既有公務車代步，何不乾脆逛行路程稍遠的蘇州郊區，最後我們「劍指」太湖之濱西山島。

我們順著路標指示，循蘇州西南方向進發，順利接上了太湖環湖公路。待穿過了跨越湖面的公路大橋，來到號稱是太湖中各島嶼間面積居首的西山島。當時也不知是臨時起意未做準備，抑或近二十年前許多景區尚未開發之故，我印象中的西山島除了遍佈楊梅灌叢，加上島嶼中央的起伏丘陵，和太湖水系環繞外，卻不見任何特別吸引觀光客的景致。我們趁著遊興繼續在島上巡行，無意間看到了「禹王廟」的路牌，雖然已開到水泥路面的盡頭，眼前只剩下碎石鋪成的鄉間聯絡道路，我們還是好奇地驅車前行。

到達了書有「禹王廟」三字橫匾的建築，只覺廟體結構古意盎然，寓涵歷史滄桑，但是也略顯破落單薄，孤寂靜謐。放眼望去，偌大空蕩的禹王廟廣場就只有我倆。我們逕入廟堂內，方見一長者，應為寺廟管理人員，他頓時迎上點燃並奉上十多支香。鄔小姐為文化大革命末期出生的新生代，被教育為無神論者，對於宗教儀式頗為生疏，她接過香時面部表情瞬時稍顯尷尬，我隨即先行捻香向正廳中的大禹像行禮，並請鄔小姐隨我一塊兒致意。豈料禮成後，我竟感覺通體舒暢，神清氣爽，縱然該長者隨後向我們索取二十元人民幣香火錢，而且我們整個禹王廟之遊在五、六分鐘內匆匆結束，我也不以為意。

離開禹王廟後的返途中，和鄔小姐的閒聊話題更趨熱絡。共進晚餐後，我直到夜間十一點許才依依不捨地送她回石路商業區，目送著她娉婷的身影消失於巷弄間，竟令我徹夜輾轉難眠，在當年，她著實是除了我家族成員以外，唯一與我單獨在廟宇中共同行禮的年輕女性，莫非她是我三十寒暑尋尋覓覓的「真命天女」？禹王是否意有所指？卻又欲言又止？這天機運勢盡付其中吧！

試想，四千年前耗盡畢生心血治水的大禹，造福黎民生靈無數，現在又蒙他的見證，賜我良機，將跨越海峽的千里良緣一線牽，容我半年多後與鄔小姐喜結連理，這或許是他諸多功德之外的又一篇佳話吧！（劉良昇/現居美國休斯頓）

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