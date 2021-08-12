日昨看到新聞報導，蔡英文總統在接受日本媒體《文藝春秋》訪問時再次強調，將以「遇到壓力不屈服、得到支持不冒進」的態度維持兩岸現狀，並擺脫對大陸生產的製品、零件、軟體等高度依賴的現狀，讓貿易與投資能更多元發展，不應將生產據點與市場過度依賴大陸。

看到這樣「得了便宜還賣乖」的言論，令人心中難免有話要說，必要讓台灣人民確實明白兩岸真實的現狀，不要再受到民進黨當局不負責任的謊言欺騙。

首先，對於兩岸如何維持現狀，一個紮實不可缺少的基礎，就是台灣必須遵照《中華民國憲法》的規定，承認一個中國原則與九二共識，並且反對台灣獨立。記得蔡英文在陳水扁執政初期，以陸委會主委身分在立法院答詢立委時，就曾公開承認「一個中國各自表述」，同時接受當時跨黨派小組得到「依憲法一中」回應大陸的主張。2015年蔡英文在競選總統期間與2016年當選總統後，都曾信誓旦旦的多次說過，願意遵照《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》的規定，制定兩岸政策。

然而，說歸說，在實際做法上卻強硬抗拒，甚至不惜違憲的否定一個中國與九二共識。在這種情形下，兩岸關係陷入歷史和戰的極度危機中，大陸機艦不斷繞台巡弋，蔡英文仍然我行我素，無視2300萬人民的安危，如此大膽冒進挑釁、踩踏兩岸關係的底線與紅線，還口口聲聲宣稱要維持兩岸現狀，不會冒進，難道是權力的傲慢使然，以為天下無人可以制衡，繼續玩弄欺騙台灣人民的伎倆把戲嗎？

再者，台灣當局在過去幾十年中，不論藍綠執政，都曾多次以「雞蛋不要都放在一個籃子」為例，表明台灣不宜過度依賴大陸市場的立場。然而，問題是我們能否找到其他的籃子來放雞蛋呢？答案是顯而易見，就是的確找不到第二個籃子來放我們的雞蛋。實質上台灣依賴大陸市場的程度日益加深，結果是帶給台灣越來越大的貿易順差。如果缺少了大陸市場，台灣每年的貿易必定出現赤字。

即以今年上半年的數據顯示，台灣整體貿易順差為318.1億美元，其中兩岸貿易順差為493.44億美元，因此若扣除兩岸貿易順差，台灣的貿易將會呈現175.34億美元的逆差。換句話說，不依賴大陸市場的結果，台灣根本沒錢購買美國昂貴的武器、發展不對稱武力以自保，如此得了便宜又賣乖的執政當局，何以得到人民的信任與支持呢？

筆者今年初即曾說過，今年會是大陸經濟窮台元年。因為大陸當局與人民不會容忍一個每年從大陸賺取巨額貿易順差，但是又長期鄙視大陸人民、長期抗中、敵視大陸政權的台灣政府，如此幸福快樂的繼續長期維持「不承認一個中國」現狀下去。然而當大陸祭出禁止台灣鳳梨進口的禁令後，雖然總金額不過500萬美元，已讓台灣朝野哀鴻遍野，出現大家努力拚命吃鳳梨的慘狀。

大陸當局不得不從同胞兄弟的角度，抱持照顧台灣人民利益的心態，暫時放緩了經濟窮台的政策步伐，期許台灣當局能知所節制。然而，看來大陸當局的善意已經全然落空，蔡英文這次訪談內容公開後，大陸上下會瀰漫更為深厚的反台情緒，可能一連串的經濟手段會陸續出台，力度有可能會超過以往的範圍。

（作者為國立高雄科技大學前校長）

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