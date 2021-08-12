在中國歷史上，地理要素對戰爭的重要性的例子比比皆是，但要說到利用地理條件改變歷史的進程就非抗日戰爭莫屬了。

日本人對中國歷史和地理的了解一點也不比中國人差，所以他們的侵華戰爭策略也參考了中國歷史上游牧民族入侵的經驗。

日本人侵華的陰謀不是臨時起意決定的，而是一個長遠的陰謀。在甲午戰爭之後，日本人就計畫著如何吞併中國。1900年八國聯軍侵華之時，日本做為戰勝國之一，在戰後取得了在京、津一帶駐兵的權力。八國認為，義和團作亂，濫殺無辜，特別是濫殺洋人，是清政府管理不好自己的國民所致，既然你管不好，為了我們在華洋人的安全，那我們替你管。所以庚子年後，根據《辛丑合約》，八國都可以在京津一帶駐軍，清政府反而不行，袁世凱被逼得沒辦法，就在京津大力發展員警，員警不算軍隊，洋人也無話可說。中國的員警制度正是在這個時候開始的，在當時是無奈之舉，在歷史上卻是一個進步。八國在京津都有駐軍，日本也是其中之一。

庚子事變最大的惡果還不是這個，除了駐軍、賠款外，是俄國人趁火打劫占領了東北。占領東北本來是日本侵華的第一步，所以俄國人就成了日本人的眼中釘，於是在1905年，日本人和俄國人在中國東北打了一仗，日本人戰勝，從俄國人手中搶走了東北。正是這場戰爭，讓在日本留學的青年魯迅決心棄醫從文。

到了1914年，第一次世界大戰爆發，日本人對德宣戰。日本人對德宣戰不是真的要跑到德國去跟人家開戰，而是因為中國的山東。在此之前，德國人取得了在山東的很多特權，特別是青島，這個城市就是德國人建的。日本人先占領青島，繼而占據山東。也就是在這個時候，原先的八國聯軍因為自己家門著火，自顧不暇，基本都從中國撤軍了，京、津一帶的駐軍也只剩下日本人了。

補充一點，無論是俄國人占領東北，還是德國人占據青島，指的都是在這些地方獲得的治外法權，簡單一點說就是殖民地，並不是真正占有這裡的主權。主權還是清政府的，只不過清政府管不了殖民地內部的事務。殖民地是零散的，並不是成片的，所以在殖民地以外，大量的土地還都是中國政府在管，也有軍隊。像東北有奉系軍閥張作霖，山東有奉系軍閥張宗昌。

現在局勢已經很明朗了，日本人占領了東北和山東，又在京、津兩地有駐軍，華北被合圍，儼然是唾手可得。（待續）