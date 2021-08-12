聯合國日前公布一份報告指出，地球暖化比科學家先前的估計還要快，若各國持續砍伐森林及燃燒化石燃料，將讓地球窒息，並讓數十億人口陷入危境，聯合國秘書長古特雷斯認為這份報告可視為人類的「紅色警報」。

事實上，今天全球氣候暖化速度之所以這麼快，很大一個原因是因為各國極盡能事的追求經濟成長，而為了經濟成長可以不惜一切代價進行土地開發、污染環境、破壞生態，長期以來，許多國家的經濟成長都是以此換得，如此超限利用，地球怎能不生病呢？

今天各國都在追求國民所得（GNP），然而早在1970年代美國激進派青年罷工時便常高喊：「不要對我說國民生產毛額是GNP，對我而言，GNP只是國民污染毛額（Gross National Pollution）」。換言之，半個世紀以前美國青年早已意識到這種過度追求經濟成長，終將帶來生態的浩劫，然而，這些呼喊還是不敵經濟利益，終致今天出現紅色警報。

我們政府每年在追求經濟成長保三、保四，正是陷入這個迷思，經濟成長正是以國民所得為計算基礎，而國民所得統計有非常多的盲點，當颱風豪雨沖毀無數良田、橋樑、房舍，這些損失不會縮減GNP，反過來，相關復建工程卻有助於經濟成長，這正是美國青年對GNP不滿的地方，依此一思維，經濟成長愈高反映的正是環境破壞愈厲害，對生態衝擊愈嚴重，半個世紀以來，GNP編製的思維已讓人們陷於浩劫而不自知。

對於國民得統計無法反映人類追求經濟帶來的破壞，聯合國於1992年地球高峰會便建議各國編製「綠色GNP」，以呈現經濟活動對環境帶來的負荷。為與國際接軌，我國於1999年開始試編，迄今已二十餘年，這項工作一直是由行政院主計總處負責，綠色GNP最重要的工作就是估算出一國經濟活動對環境、生態帶來多大損失，然後自GNP扣除，前者把水、空氣及固體廢棄物帶來的損失總合成「環境品質質損」，後者則是把超抽地下水、過度開發礦藏所產生的生態消耗總合成「自然資源折耗」。

依照我國最新一版的綠色GNP（綠色國民所得帳），近年我國環境生態日漸改善，環境質損及生態折耗的總損失，逐年下降，占GDP的比率也逐年下滑。從早年的報告到近年公布的數字可以發現，我國於2000年一年所造成的自然資源折耗179億元，環境品質損更高達1126億元，合計1305億元，占GDP比率約1.4％。

2009年自然資源折耗176億元，變化不大，但環境品質質損降至654億元，合計830億，占GDP比率收歛至0.66％。而至2019年自然資源折耗降至147億，環境品質質損續降至439億，合計總損失586億，占GDP比率創歷年最低，只有0.31％。如果這項統計確實無誤，二十年來我們在永續發展上，已然取得了不起的成就。

換言之，從歷年所編製的綠色GNP可以發現，我國在改善生態環境上確有不錯的成績，然而，說真的，這份綠色GNP卻鮮為人知，非但鮮為人知，觀察主計總處各領域統計，不少報告可追溯至1970年代的版本，還有資料庫可供查詢，內容豐富，應有盡有，惟有綠色GNP，永遠只有最近一期統計，孤零零的放在那裡，當2010年的統計報告放上去，就把2009年那一本刪除，當2019年的統計上架，就把2018年那本拿掉，除非有心研究者即時下載加以保留，一般人是找不到歷史資料的。這是什麼原因？是怕過去編的數據被別人挑戰？還是昔日的數據經過國民所得統計五年一次修正，得跟著重新訂正，無暇做訂正，因此乾脆讓它消失？無論如何，以這種方式呈現統計，實屬奇怪，令人費解。

屈指一算，綠色GNP也已編了二十多年，但是這項統計實在是低調到讓人幾乎忘記它的存在，由於太低調，政府的報告裡也罕見引述這項資料，如此費了許多人力、物力編成的報告閑置在那裡，未免可惜，也有違當年編製這項統計的初衷。對此，我們有三點建議：（一）將二十餘年來每年所編的綠色GNP，全數放進主計總處的網頁，以方便各界查詢。（二）綠色GNP仍有若干該擴充的領域，應予納入，以使這項統計更為周延。（三）綠色GNP每年編製完成，應循例召開記者會，以讓國人了解台灣經濟發展過程中，對生態環境帶來的負荷。

古人說：「焚林而田，得獸雖多，而明年無復也。竭澤而漁，得魚雖多，而明年無復也。」這正是永續發展的觀念，警告人們從事生產，仍得顧及生態環境，如今聯合國再度提醒氣候暖化，警報已然響起，這本編了二十多年的綠色GNP，不應如此再沉默下去，反而該成為危世的警鐘，惟其如此，主政者以之前瞻經濟政策，才能估算出真正的得失，主計總處、國發會應速速規劃，以讓綠色GNP走出歷史的塵埃，成為重要的決策指標。