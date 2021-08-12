大陸年僅14歲的全紅嬋，在得到東京奧運單人10米跳台金牌後，說激勵她跳出滿分的動機是「想掙錢給媽媽治病」，引起輿論的同情聲與關注。全紅嬋爆紅後，她廣東農村的老家頓時躍為打卡聖地，全母哭嘆「現在才知道家裡有這麼多親戚」。

「全紅嬋」事件背後，掩藏著城鄉差距與農村醫療資源不足的嚴重問題。大陸宣布全民脫貧後，許多地方政府卻減少對城鄉居民的醫保補貼，保費也持續上漲。2004年開始試點運作的「新型農村合作醫療體制」（新農合），醫療費用的報銷也存在許多限制，例如農村上城市治病，有轉院手續，最多報銷45%，沒有轉院手續，只能報銷25%，而且許多高價藥品還不給付，農村居民獲得的醫療照顧仍有不足。

「為國家榮耀贏得金牌」是許多國家培訓運動員的最重要目標，但選手不應該只是獎牌機器，在高額的短期廣告贊助之外，所有蹭全紅嬋熱度網民們，更應該關注專業選手在退休後長期的生涯發展，這也是全民之光真正需要的照顧。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※