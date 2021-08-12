蔡英文總統與行政院長蘇貞昌已經拍板，決定以去年三倍券作法規畫發行五倍券，不考慮發放現金。這是繼民進黨政府硬推高端疫苗上架後，又一違背民意和倒行逆施的蠻幹措施。

猶記得去年發放的三倍券，已經是為德不卒，造成民怨四起。騙術高明的蘇貞昌當時還大言不慚的說：「三倍券一舉多得，除刺激商家的營運商機，也增進家人、朋友的相處時間」。然而當時卻是讓人民抱怨連連，取得三倍券過程過於繁瑣，直接發放現金豈不更方便。

這個無德又善騙的政府，明明是「兩倍」卻說成是「三倍」，現在又拿不實的「五倍」來騙肖。難道這個政府的官員眼睛都瞎了？你們這些按月領高薪、年年領獎金、每天吹冷氣，既不知又不能體會民間疾苦的無良公務員，沒有看到當前無法謀生的勞苦大眾？看到那些背著幼兒、下著大雨、騎著機車搶時間外送食物的辛苦媽媽們，你們晚上睡得著覺嗎？

民進黨秘書長林錫耀在未秀出證據情況下，居然會說出「目前內部民調顯示，超過6成民調支持振興券」的鬼話。根據發行三倍券的經驗，真的是「難領、難換、三倍怨」。不管是亟需振興的夜市攤販，還是市場早晚市，面對消費者小額消費無法找零的限制，反而還得面對收到「偽券」風險、承受現金流的壓力。

民進黨的「老實樹」台北市議員王世堅曾批評，「三倍券成本就要花12億元，結果只能用4、5個月就要作廢」。民進黨的「良心」前立委郭正亮日前亦表示，「民進黨至少有一半立委反對發行振興券」，直接打臉林錫耀。

自新冠疫情爆發以來，迄去年中期為止，美國已發放個人3.6萬元（台幣）、日本2.8萬元、南韓3.5萬元，就連香港每位成人亦獲得發3.8萬元。我們這個在前瞻計畫、風電計畫、大肆購買軍火…等等大手筆砸錢情況下，對它的子民竟是如此的吝嗇刻薄，這要讓我們說蔡政府的好話，真不知要如何開口！

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