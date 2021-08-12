朱立倫、江啟臣和張亞中教授競爭黨主席。這三位的兩岸論述，沒有一位明確指出，面對中共一定要消滅中華民國，在台灣實施一國兩制，有何具體應對措施？

要面對這個問題，請先回頭想一想，孫中山先生一生的奮鬥目標是什麼？身為中國國民黨黨員，特別是要當黨主席的人，要不要為「革命尚未成功」而繼續努力？

國民黨在地球上存在的意義是什麼？只是為了在台灣贏得選舉，還是只想拐彎抹角講話，空喊兩岸和平口號，拖延大陸武統台灣？

中共喊「和平」，是要和平消滅中華民國，請問，國民黨講的和平是什麼？能說服中共放棄最終結束中華民國體制的決心嗎？當然不能，對不對？沒錯，不管你說什麼，都不能改變中共的決心！

既然如此，橫豎都是要面對中共的這個最終目標，那何不乾脆有骨氣一點，打不贏你，我也要堅持我黨的初衷與理想，也就是我黨孫總理的理想：在全中國實施三民主義！

所以，我認為，很可惜。現在，藍營政治人物都不敢在面對中共時，明確表達國民黨的建黨理想，那就是：三民主義統一中國！

不要拐彎抹角地講話嘛！就直接說：我要三民主義統一中國。就這樣告訴中共，很難嗎？還是很害怕？打不贏老共，連理想也不敢講嗎？你敢為理想而死，老共說不定還更尊重你一點！

那麼，朱立倫敢講嗎？江啟臣敢講嗎？張亞中敢講嗎？連戰當年去大陸破冰之旅，在北大演講時，他有講嗎？沒有！一個都不敢講！馬英九只敢說「不統不獨不武」，他也不敢講三民主義統一中國！

請問，如果今天孫中山先生顯靈還魂，他在面對所謂兩岸問題時，他會怎麼講？你要是告訴他，現在講三民主義統一中國不合時宜了，孫先生會如何反應？他會點頭稱是，還是會再度流淚呢？

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※