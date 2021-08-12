2009年8月8日，莫拉克颱風帶來世紀豪雨，兩天下了2286毫米的大雨。8月9日，高雄縣甲仙鄉小林村，巨量雨水造成村後的獻肚山走山，3000萬噸的土石狂洩而下，轟然一聲，就把整個小林村推入楠梓仙溪而消失，462人罹難，屍骨無存。全台死亡總數達699人。

幾天後，當時的行政院長劉兆玄來見馬英九總統，表達辭職意願。他說，颱風雖然是天災，死這麼多人，還是要有人負責。他會在1個月內完成救援安置與重建規畫之後離職。同時，他立刻南下高雄，在旗山第八軍團營區設立前進指揮所，坐鎮指揮，帶領救援安置團隊夜宿兩周，每天工作16小時。

9月初，劉院長向馬總統面報：發放慰問金與安置災民工作已做到9成，《重建條例》已完成立法程序，特別預算也已送進立法院審議，而且行政院創造了一個官民合作重建家園的新模式：政府負責排除法律與行政障礙，以及整地與接通水電瓦斯，民間團體負責社區規畫、興建房舍並提供生活機能。然後他說：「我是最高行政首長，所有政治責任由我一肩挑起，現在是我離開的時候了。」

9月7日，劉兆玄開記者會宣布辭職，當時副總統蕭萬長正好在馬總統辦公室，看到電視畫面，當場落淚，非常不捨。劉院長光明磊落的風骨，負責盡職的擔當，贏得社會大眾廣泛肯定，支持度升到66%，是上任以來最高。5個月後，2010年2月，慈濟功德會興建的大愛村首先在高雄縣杉林鄉落成，遷入600戶災民。2年後，全台一共完成3605戶，安置1萬5000多人。在高雄、屏東、台東地區，堅固美觀的新居成為民眾與外媒（美國國家地理頻道，探索頻道與日本NHK）參訪的對象。

如今，「八八水災」已經過了12年，劉兆玄院長負起政治責任辭職，也已經過了12年。回頭看看目前台灣的新冠疫情，到8月10日為止，確診15798人，死亡814人（致死率4.68%，幾乎是世界平均值2.2%的2倍），超過莫拉克颱風死亡的699人，而且還在增加中。

依據彭博新聞社6月底的評估，台灣防疫的表現在全球53個2000億美元以上的經濟體中排名第44，倒數第10，與孟加拉、巴基斯坦等國同級。英國《經濟學人》雜誌7月6日所做解封後正常生活評比，台灣在50個經濟體中排名倒數第2，輸給巴基斯坦、尼加拉瓜，僅贏馬來西亞。

疫情惡化不是天災，絕對是「人禍」：包括疫苗採購不足、「3+11」的決策錯誤等，是首長政策錯誤、官員傲慢怠惰、卸責說謊所造成的人禍。大家想一想，如果這些事情是發生在國民黨執政，是馬政府時期，民進黨人士還會一副雲淡風輕嗎？

尤其是想到12年前，劉兆玄院長辭職下台的身影，再回頭看看現在的蘇貞昌院長及其內閣，沒有一點愧疚，甚至還在邀功，這是我們過去辛苦建立起來的責任政治嗎？這是我們引以為傲的台灣民主嗎？

（作者為馬英九基金會執行長）