總統召開的司法改革國是會議結束滿4周年，民間監督落實司改國是會議決議聯盟召開記者會，盤點了超過10項「被遺忘、無具體進展司改議題」，連行政院與司法院固定提出的《司改半年報》也在去年底停止，以致許多尚待追蹤執行的會議決議無形消失。但該聯盟得到的回應則是，《司改半年報》的階段性任務已經完成，沒有恢復的計畫。

簡單地問一句，司法改革已經結束了嗎？司法改革已經成功了嗎？

如果不是社會的重大關切，當初會由總統出面，大費周章地召集司法改革國事會議，會後還以《司改半年報》的形式追蹤會議決議的執行狀?嗎？如果詢問社會上關心司法改革的國人，4年來有什麼眾所周知的改革成果，說得出來的項目會是什麼呢？

應拜長年可見的公益廣告所賜，民眾最有印象的項目或許是國民法官參與審判的新制度了吧！但是又有多少人說得出來，這個被寄予厚望的新制度什麼時候上路呢？

去年8月12日公布的《國民法官法》，除了據以產生備位國民法官的規定之外，絕大多數的條文要到民國112年1月1日才開始施行。那就是後年了。於此之前的司法改革作為呢？說得出所以然者，恐怕不多。

《國民法官法》能看成是司法改革的招牌成就嗎？《國民法官法》只適用於刑事案件，與民事訴訟及行政訴訟無關。其實刑事案件固然最易占據媒體版面，比較引人注意之外，數量上仍然不如民事訴訟及行政訴訟。如果國民法官可以提升司法品質與公信力，數量比例上更占大宗的民事訴訟與行政訴訟並不會因此而受惠。那麼，關於民事訴訟或行政訴訟的司法改革，有何重要成果呢？

其實，僅於刑事訴訟施行的國民法官也只在重罪案件加以適用。如司法改革的目的是提高司法的品質與公信力，應該沒有理由以為只有重大的刑事案件需要提升；重大的刑案仍然只是少數，數量更多的一般刑事案件，又將如何提升司法品質及公信力呢？

關於《國民法官法》另有個值得思考的問題。國民法官參與審判的案件仍然可以上訴。上訴審法院原則上不審新的事實，但依然是事實審，不是法律審。也就是說，國民法官審過的事實，還是要由上訴審法院覆覈；但是上訴審中沒有國民法官，這樣的制度設計，意思是什麼呢？事實判斷最後還是要以專業法官的判斷為準嗎？那國民法官為什麼足以提升司法品質與公信力呢？還是只需要提升第一審法院的品質與公信力，上級審法院並不需要靠國民法官的提升？

說到底，如果《國民法官法》可以列為司法改革的標竿，真的能夠提升司法的品質與公信力，也只能在極其少量的案件之中，極為有限的範圍之內發揮作用。何況是直到今天都還未正式上路，能說司法改革的階段性任務完成了嗎？

知道嗎？中正大學犯罪研究中心於2021年2月公布2020年度民眾對治安滿意度調查結果，其中，民眾對「法官可公正公平審判案件」的滿意度僅有26.7%。《國民法官法》會是特效藥嗎？

司法不受普遍信賴的原因，與司法是否清?、司法是否獨立於政治權威之外、司法能否排拒關說而公正公平不阿，有沒有關係呢？司改國是會議在這方面進行了什麼有效的改革呢？國是會議之後，有沒有出現過重大的司法關說或關係司法清廉形象的案件呢？有沒有可以一新國人耳目的透明處置呢？

司法改革還在繼續嗎？

（作者為東吳大學法律研究所教授）