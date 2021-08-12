台灣新冠疫苗的接種率已經超過3成，很多防疫觀念與作為均應隨之改變，否則就枉費了民間積極催買疫苗的努力，因為沒有發揮疫苗的效用。疫苗是公共衛生上非常重要的工具，也是實踐公共衛生理論的重要見證，唯有在打到人身上，且充分落實於公衛政策上，才算完整了解疫苗。

新冠疫苗的作用不在防範感染新冠病毒，而在於防止新冠肺炎演變成重症，甚至死亡。這也是在最近Delta變種病毒肆虐之下，美國白宮防疫首席顧問佛奇依然不建議接種第3劑疫苗的原因。因為所有世界衛生組織核准的疫苗都降低了對Delta病毒的保護力，但防止重症的能力依然超過9成。當新冠病毒大量免除了重症與死亡，這個病毒就等同流感了；加上原先Delta病毒就已經流感化了，疫苗後流感化會更明顯。

新冠疫苗接種到3成，易感宿主間的距離也拉開了3成，公衛上很重要的R0值就由3降到了2。這也是傳統公衛手段能夠應付的極限值，代表處理新冠已經不再需要用新冠的方法，已經流感化就必須依流感方法處理。所以疫苗覆蓋到3成，對新冠公衛處置的決定至關重要。

大陸南京在Delta病毒感染爆發後，民間出現不須嚴厲看待的聲音，但官方基於明年的政治任務及冬奧，不得不再走回頭路，執行嚴厲防堵。這種做法是大陸的痛苦，也唯有大陸才有能力承擔這種痛苦，英、美都早已不願意承擔了。台灣沒有這項顧慮，也沒有承擔的能力，疫苗覆蓋下的社會開放不該再走回頭路，即使在Delta病毒面前一樣要勇敢地向前走。因為再回頭的已不是新冠疫情，而是流感化的疫情。這和沒有疫苗的時代，3+11政策讓新冠回頭是完全不同的。

想要不走回頭路，最重要的是法源，如果能夠將新冠肺炎由第五類法定傳染病下架，歸到二、三、四類的法定傳染病中，新冠的處理就能完全依據《傳染病防治法》，由疾管署專業全權處理。因為中央流行疫情指揮中心必須是一、五類法定傳染病才得成立，去除了疫情指揮中心的超專業政治干預後，才不會出現那麼多違法違憲的政治干預防疫動作，防疫才能正常化。

台灣的防疫一向做得很好，疾病管制署是夠專業的單位。中央流行疫情指揮中心成立的目的是要為防疫挹注醫療以外的資源，並賦予超越憲法的動員權力，引進資源的同時也引進了政治力及政治黑手。小明回不了家，疫苗進不了門，人民沒有疫苗權，黑箱占滿立法院，這些在《傳染病防治法》的規範下都不會發生，在指揮中心成立下就會出現。正常化的釜底抽薪之策就是將新冠由第五類法定傳染病中下架，一切作為都將回歸正常，曾經的「五漢廢言」也將成為歷史。

新冠肺炎病毒的變異，死亡率會越變越低，流感化也會越來越明顯。變異不是再回到從前的藉口，在疫苗3成以上覆蓋的幫忙下，憑疾管署及地方衛生局的努力，偶然進來的疫情在沒有中央掣肘下絕對可以有效管控。就請中央放心地高抬貴手吧！

（作者為中華民國防疫學會理事長）