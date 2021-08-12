台電核二廠傳出停機事故，調查結果是「椅子移動」不小心所造成；中央疫情指揮中心發生死亡案例「校正回歸」事件，一口氣暴增12例死亡，原因是「檔案沒有轉進來」。兩個案例有一個的共通點，套句台電自承的話就是：犯了最低級的錯誤。細究兩起低級錯誤事件，可以看見一隻灰犀牛：崩潰中的文官體系正迎面而來。

崩潰中的文官體系

上月底台電核二廠的2號機組發生緊急停機，引起核安疑慮，但台電調查後公布的原因卻相當「驚人」：「因為控制室值班人員配合清潔時移動座椅，不慎碰觸一只主蒸汽隔離閥開關之壓克力保護罩，造成壓克力保護罩傾斜位移而誤關閉該閥，導致一次圍阻體隔離系統群組1A動作，致引發主汽機跳脫及反應器急停。」

這個結論引起社會一片譁然，因為實在太「匪夷所思」。核二廠運轉40年，有多少次的清潔、移動椅子，為何就這麼一次發生「清潔、移椅子、跳機停機」事件？號稱要做到百分之百安全的核電廠，這樣就造成停機，豈不荒謬？台電只能以「最低級的錯誤」自嘲。

沒有最荒謬，只有更荒謬。指揮中心上周公布疫情死亡人數暴增12例，其中11例是5、6月就確診、死亡的病倒，延遲這麼久才「校正回歸」是因為檢查資料時發現有多日死亡數為零，覺得數據有異再檢查才發現。錯誤原因是：程序整合出現漏洞。

坦白說，現在最重要的政務莫過於防疫，無論要掌握疫情發展、訂定與調整相關政策，正確的數據是最重要的依據，數據若錯誤，決策就很難正確。但先前確診人數不斷「校正回歸」，這次死亡人數又出現偏誤，連最基本的統計工作都一再犯錯，這個低級錯誤有夠低級。

當政府不斷製造「低級錯誤」，代表的是官僚體系的螺絲鬆動到一定程度。核二「椅子移動」造成停機的「低級錯誤」絕非首次，台電幾次大停電事故原因追查，哪一次不是因「低級錯誤」所造成，這隻灰犀牛已經闖進瓷器店，政府卻假裝沒有看見。

低級錯誤的灰犀牛現象如何形成？是民進黨統治術製造出來的，對外，清理、收編有線新聞台，以《社會秩序維護法》管制言論，連在LINE群組轉貼訊息都會有警察上門約談，或是以網軍狂炸濫洗，形成寒蟬效應；對內，則廣派政治幕僚到各部會「監軍」、不順己意就拔官消除異己。台電前董事長黃重球只是對蔡政府的能源政策稍發異音就「被請辭」，結果文官體系輕則消極不作為，重則打混度日、螺絲掉滿地。

用選票下架民進黨

更嚴重的惡果則是文官專業文化的淪喪，所見盡是奉承拍馬屁之徒，只問長官要什麼、想聽什麼，完全不管民眾需求，文官專業被拋到九霄之外，近日經濟部對三倍券的經濟效益評估與衛福部食藥署對高端疫苗的放水，堪稱其中翹楚。

經濟部所做的三倍券效益評估，稱其帶來的經濟效益高達1000多億元，計算方式是以數位三倍券平均消費金額5785元為計算基準，乘上所有民眾數目得到的結果，算法明顯荒謬。一來不能以數位消費券平均消費量為基準，這是蓄意誇大；二來使用上高達6到7成的替代率完全不計，許多民眾用三倍券替代原本要支出的現金，這些都不能算是三倍券帶來的經濟效益。

但經濟部為了讓長官高興，挑了長官愛聽的話：三倍券非常成功、效益極高，同時藉此作為長官要再發五倍券的理由。

食藥署的作為更偏離專業又惡劣，在高端疫苗連二期試驗都未完成時，就通過緊急使用授權（EUA），同時排定在第6輪給國人施打。換句話說，在疫苗保護力不明（未作三期試驗）的情況下，政府就花公帑買這種疫苗，而且還要打到民眾身上。試問，如果高端疫苗保護力低甚至無效，政府豈不是草菅人命？食藥署這種為特定廠商大開後門的放水行為，相信全球沒有任何一個政府敢如此。文官體系專業的崩壞、檯面官員的無良無能，盡在其中矣！

專業、中立的文官體系是治理良好國家的必要條件，口口聲聲愛台灣的民進黨，卻無情摧殘文官體系。文官體系崩壞，受害的是社會大眾；民進黨政府若不能把專業尊嚴還給文官，避免「低級錯誤」一再發生，選民就用選票讓民進黨下台吧。