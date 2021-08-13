常識告訴我，速度最快的交通工具是飛機。但是大陸這幾年才貫通的高速鐵路交通網，在未提速下時速已達三百公里，而飛行器中的直升機，除了戰鬥直升機外，一般時速約在二百五十到三百公里，在地上跑的卻超過天上飛的，不能不說是一種奇蹟。

2015年，我遊罷黑龍江省黑河市，坐夜車近十二小時後，清晨到達哈爾濱站，轉換的下一班高鐵卻在哈爾濱西站，班車即將在四十分鐘後發車，清晨人車喧鬧的大街，如果搭乘每站都停的公車肯定會誤時，於是招呼與我同車廂的大學生，共乘「打的」趕赴哈西站，她剛結束暑假準備返回就讀的江蘇南通一所大學。

年輕人的班車晚我一小時，她體貼的買了果汁請我並陪我等車。我們聊著所學領域及家鄉話題。她的老家在黑河市孫吳縣，一個不起眼的小市鎮。但是出生自東北大地孩子，對家鄉季節分明、暑宜冬寒氣候十分適應；到南方讀書，感覺當地冷熱不分明。隻身在外，每逢長假一定會返家探望長輩，及熟悉的深山老林、白山黑水景緻，心裡才會快慰。這讓我想起書上描寫：「甜不甜故鄉水，親不親故鄉人」，在她身上得到印證，而看到長者如我，進退談吐有禮有節，顯見其家庭教育十分成功。

我坐進寬敞又舒適的座位，旁邊是滿臉稚氣的高一女生。她來哈爾濱探訪親人，搭這班車返回山東老家，她熱忱的拿出親人準備的零食請我，我也回報袋裡的海苔，她對台灣出產的海產零食感到興趣，直說味道特別。

在折疊檯上擺放好我的筆電，欣喜的是座位下方設有插座，對長時間使用電腦提供了方便。我打開電腦待機，回憶最近幾天旅遊經歷，在這一趟長途旅程，預計寫下我的感想，但此刻我先展開書本，放鬆心情閱讀。

車子離站後在曠野上奔馳。未幾，壁上跑馬燈顯示車速已達三百零五公里，而車內平穩安靜，完全沒有傳統火車的晃動。廂內裝潢精緻、周到的人體工學座椅，讓我有如搭飛機般感覺。火車能進步到高檔舒適、速度又如此快，即使行銷國際也是極具競爭力。

這一趟車由哈爾濱西站直達上海虹橋，將歷經黑龍江、吉林、遼寧、河北、山東、安徽、江蘇七省，車程約十三小時。我的目的地是徐州，將跨越六個省歷經九小時，一天就跑完整個東北及鄰近三省，效率十分驚人。此時跑馬燈打出了：「高鐵動臥，夕發朝至，風雨無阻」；及另一則：「省時省錢，奔行二千公里，票價不足千元」的廣告，我端視手上的車票，票價人民幣741元，確實千元不到，省時舒適又省錢。

但是一趟車程九小時，對於久坐的身體也是考驗。我不時起來走動，在幾個較知名站，由開啟的車門往外照相，如山海關、北戴河、唐山等地。一般人外出旅遊，除了風景建築入鏡外，當地地名也是指標，說明曾來過此地，由地名可以回憶旅遊中的美好時光。我走進餐車車廂，不同於傳統列車，它是採用吧台式經營，由小窗口買了食物在一旁小几或回到座位用餐，是一項創新。

看著漸斜的日影，已是向晚時分，旅客下車上車，像流水般過往。人們常說人生就是一段旅程，只有單程票，每個人上下車地點都不同，但是萍水相逢的人，在同一時間、同一班次，甚至同一車內相遇，也是緣分。是否要改寫古人：「百年修得同車坐，千年修得共枕眠」的佳句呢?

高速鐵路改變了人的生活，朝著更有效率的方式前進。就連旅遊團來大陸旅行，也因它的便捷而修訂行程。原本飛機由外地直抵各省一線機場，因高鐵的暢通，可以降落二線機場，再接駁至目地的，既疏散了繁忙空運，也讓旅客見識快速便利的高鐵，旅遊公司的彈性作為，也必須跟著進步的交通工具調整。

九個小時時光，我讀了半冊書，在電腦上打了一篇文章，和鄰近學生聊了大陸高中教育方式，彼此交換兩岸教育制度與學習心態。到達泰安站，她提了行李和我告別，這一離去，幾乎就是永遠的分別，但她青春不畏生影像也留在我的腦海，成為茫茫人海中的一個過客，就像陪我等車的大學生一樣，成為我人生旅程中驚鴻一瞥。而體驗高鐵飛快時速，讓我想起台灣兒歌中的一句詞，恰是它的寫照：

「 火車快飛，火車快飛；越過高山，飛過小溪 ；不知走了幾百里…… 」（劉先昌/台北）

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