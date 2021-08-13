國民黨黨主席選前，戰火還是延燒到了兩岸政策上來了。

現任黨主席江啟臣提出「憲法九二」的說法，並且把馬英九前總統拖下水，說馬英九曾說「無論九二共識說法或憲法九二，意思都是一樣的，本質就是讓九二共識回歸到求同存異的精神與意義。」

其實若按當時（從1991到1992年）兩年間的歷史發展來看，江啟臣的說法，即所謂的「憲法九二」毫無疑問是錯誤且不全的。首先，兩岸關係得以發展的根由，毫無疑問是《中華民國憲法》第一次修訂的第10條，修出了中華民國區分為「大陸地區」與「自由地區」；但那是民國80年，是1991年，而不是1992年；這個「憲法九二」的九二兩個字極易造成誤導。

「九二共識」這一個名稱，其實是一個包裹。整個事態的發展是從1990年開始：先設立了國家統一委員會，後由國統會通過《國家統一綱領》；最後在1991年《中華民國憲法》第一次修訂後，才在92年8月1日國統會第八次會議上，通過了「有關一個中國的涵義」的解釋文；在這樣的基礎上，去與北京進行交涉；在92年香港的十月會談失敗後，北京在11月3日上午來電海基會，告謂「理解並尊重貴方所提雙方各自以口頭方式表述一個中國原則的提議」。

隨後北京新華社發文，除重申北京來電的說法外，並表示，有關一個中國的具體內容應另行協商。海基會則在其後的晚間發文表示，經徵得主管機關同意，雙方各自以口頭表述一個中國原則，可以接受；海基會並在文中宣布，有關一個中國的具體內容，我方將依照國統綱領與8月1日國統會第八次會議所通過的「有關一個中國涵義」的解釋文表述。

這通電話是由當時海協會副會長孫亞夫打的，我方接電話的人是當時海基會董事長陳榮傑。這一整套過程與最後的結果，在陳水扁上台前，由時任陸委會主委的蘇起，將之打成一個包裹，命名為「九二共識」。

所以就內涵而言，江啟臣所提的「基於中華民國憲法的九二共識」，其實是有問題的，如前所述，在修憲後的「國統會」與《國統綱領》乃至「有關一個中國涵義」的解釋文，最多只能說是修憲後，在不違反且合於憲法精神下，對北京表達相互善意的衍生性相關作法，和其所達成的成果。所以硬要說成是「基於中華民國憲法的九二共識」，這種解釋的擴張性未免太過。

同時這種態度頗有以《中華民國憲法》這個硬釘子強加到原先的九二共識中，與原先的九二共識大相逕庭。雙方均只提一個中國，而不提一中的內容，其實就是「另案附表」，這就是雙方的相互善意，不可不知。所以江所提的九二憲法似有不惜以兩岸關係破局為代價的意味；這也就難怪黨內會對江啟臣的兩岸以及對美政策有疑慮了。

（作者為資深媒體人）

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