但誰知正是在這個時候，國民革命軍一路挺進，北伐成功，中國又統一在國民政府下。日本人的陰謀詭計眼看受阻了，這個時候，再惺惺作態恐怕於事無補，於是乾脆撕下面具，在皇姑屯放了個炸彈，先把東北軍閥頭子張作霖給炸死了，緊接著發動九一八事變，徹底侵占了東北。

九一八事變中張學良不放一槍，把東北丟給了日本人。這一次和以往不同，以往英法聯軍也好，八國聯軍也好，他們也占了中國很多地方，但都只是取得治外法權，建立殖民地，頂多也就像香港和澳門一樣是租借，主權還在中國。但這次日本人侵占東北，是赤祼祼的把這塊地方從中國割走了，建立了一個滿洲國，所以這一次激起了中國人極大的憤慨。中國人突然發現，壞了，敵人打到家門口了。

從1931年的九一八事變，到1937年的盧溝橋事變之前，日本人先占據了上海，取得上海的駐軍權，更為重要的是，隨後又占領了山海關和張家口，控制了華北的北大門和東大門，然後鼓動華北獨立，想把華北變成第二個滿洲國。到1936年，張學良發動西安事變，中國抗日民族統一戰線形成。這個時候，日本人不能再等了，於是發動了盧溝橋事變，中日正式全面開戰。

抗日民族戰線只是完成了中國人精神上的動員，讓中國各黨各派放下內部矛盾，一致對外，但真要和日本人開打，光靠一腔熱血是不行的，還要靠實力說話。但這個時候，中日實力相差懸殊，如果硬拼，不光死傷難以數計，最後還得亡國，那怎麼辦呢？國民政府想出的對策就是：以空間換時間。

以空間換時間，就是利用中國特有的地形，拖慢日本人進攻的步伐以換取時間。

日本是個資源貧乏的國家，打仗不能拖得太久，否則資源接濟不上，但他們武器精良，軍人訓練有素，適合速戰速決。中國地廣人多，但工業水準落後，裝備差，因為貧困，人員的身體素質也很差，訓練也不到位，適合持久戰。

第一個問題，為什麼要以空間換時間？

現代戰爭不同於冷兵器時代的戰爭。在冷兵器代，人口和糧草是最大的戰爭資源，只要有人，人有飯吃，就可以打仗，至於武器，在戰場上打掃回來就可以重複利用。但熱兵器時代不同，光有人和糧還不行，槍支彈藥是個消耗品，戰爭的勝負還要看一個國家的工業生產能力。也就是說，後方要有持續供應槍支彈藥的能力，如果供應不上，這仗就沒法打了。而當時，中國的工業企業全在長江沿線，尤其在長三角一帶，中西部的工業幾乎為零。一旦戰事一起，日本人炸掉沿海沿江的工廠，中國就只有投降的分了。所以以空間換時間的目的，就是要最大限度地拖住日本人的進攻步伐，讓我們有時間把長江沿線的工廠遷到內地去，遷到大後方去。

還有一點就是集結軍隊。北伐勝利後，各個地方軍閥名義上聽從南京中央政府，實際上仍是各自為政。只有大敵當前，在全國人民一片抗日的呼聲中，他們才真正願意聽從中央的號召。南京政府要整編軍隊，布署兵力，也需要時間。像共產黨的軍隊，就是在這個時候被整編為國民革命軍第八路軍，簡稱八路軍，後來又改稱為國民革命軍第十八集團軍；新四軍是國民革命軍陸軍新編第四軍的簡稱。國民革命軍簡稱國軍，在當時，八路軍和新四軍都是國軍的一部分。（待續）