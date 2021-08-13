民進黨上上下下最近都吃了老實豆沙包，掏心掏肺講出真心話。繼楊蕙如說「第二類官員不應該跟民眾搶國際疫苗，而應該第二劑施打高端｣後，中央疫情指揮中心專家李秉穎又表示，｢圖利廠商｣本來就是天經地義的事，疫苗問世後，經濟繁榮獲利的都是國人。

國人想請問的是，把人民當白老鼠也是天經地義？二期試驗還沒完成就核准高端疫苗EUA，這也是天經地義？獲利的都是國人？恐怕大多數老百姓會笑掉大牙，獲利的都是財團吧！

｢圖利廠商｣原本就不是什麼好聽的話，到了官員嘴裡似乎變得順理成章、理所當然，以後大老闆想賺錢、想發財更是振振有詞了。

蘇貞昌院長到彰化淹水災區勘災，也說了句良心話：｢天公伯很公平，人做得好就沒淹，做不好就淹水。｣好一個公道伯！一槍打鳥打到好幾隻，高雄、台南此次水患成了｢水世界｣、｢天坑之城｣，你不好意思直說，就指著和尚罵禿驢，把自己和總統也賠上了！

大家都說實話，很好！包括陳時中也是，九把刀岳母不是公眾人物，就不值得針對病情加以討論。他把心裡的話說了出來。

底下幕僚人員也是，盡做一些符合主子形像的事，譬如安排蘇貞昌去西瓜田看西瓜、安排蔡總統去菜園看空心菜，你這不是討打？！不過也是你一片忠心啦！大家都說實話最好。

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