美國副總統賀錦麗即將在24日訪問越南，美越關係可望進一步深化。

越南基於多元外交原則，不僅與美國，還與印度、日本、俄羅斯等大國也保持一定的戰略合作。英國加入東協對話夥伴國後，為越英戰略合作機會創造機會，未來英國如何在南海問題上扮演角色，值得觀察。

美國並非越南唯一盟友，直到現在美越關係只是合作夥伴，並不像是越南與印度是「全面性的戰略夥伴關係」，顯示兩國關係還有發展空間，這也是賀錦麗出訪越南原因之一。

貿易合作會是重要議題，美國是越南僅次於中國的第二大貿易夥伴，越南是目前日本主導的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）會員國之一，如果越南政府能夠說服美國加入CPTPP，不但有助於雙邊貿易，還能提升印太戰略影響力，如果英國也加入，更有助於建立美國與印太國家之間關係網絡。

南海是促成美越合作另一個動能，越南外交政策追求的是平衡，美國扮演了制衡者的角色與作用，2011年11月東協東亞高峰會首次邀請美國及俄羅斯與會，將南海問題推上國際舞台，打破中國想要南海區域化及雙邊談判的戰略算計，美國能夠重返越南，南海問題是關鍵。

美國越南有經貿、地緣政治與安全共同利益，但越南的共產主義與美國印太戰略強調的與民主、自由與人權等普世價值不同，尤其越南的人權爭議，如果這些矛盾沒能達成共識，可能成為兩國關係發展放緩的阻礙之一。

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