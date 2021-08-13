台北市議員王鴻薇調查顯示，62席民進黨立委，表態登記接種高端疫苗的，僅有12位，其他綠營立委不是早己接種AZ、莫德納，便是遲遲不表態。民進黨黨團書記羅致政則說，每個人打什麼疫苗是個人自由。

的確！打什麼疫苗是個人自由，問題是，疫苗品牌、數量嚴重不足，打什麼疫苗，個人有選擇的自由嗎？蔡政府前手卡國外疫苗進口，後手加速推動未經國際認證的自製疫苗，預約平台還耍陰耍詐限高端，也不將1500萬劑BNT疫苗列入選項，平民百姓哪有選擇打什麼疫苗的自由？

按指揮中心昨天公布疫苗意願登記統計，1349萬人當中，同時勾選AZ和莫德納的佔53%，達727萬人，若以疫苗「鍾情指數」看，AZ 8.1%，莫德納29.78%，高端最慘，僅有1.44%。民眾「自由選擇」疫苗的意願如上，但是，蔡政府能滿足民眾自由選擇打疫苗的意願嗎？不能滿足民眾選擇疫苗的意願，甚至刻意扭曲民眾的自由意志表達，算是哪門子的自由？

疫苗關乎人命，是科學問題，不是政治問題，也不能用連署公投之類的民粹行為來壓服人民選擇疫苗的意願。野百合世代可以對著蔡英文高唱，「我愛你、想你、怨你、念你，深情永不變」，對著高端高唱「愛你、想你、怨你、念你，深情永不變」，但若是逼著人民和未經國際證的疫苗「野合」，只會讓台灣防疫出現破口，只會讓人民破口大罵。這樣的台灣，是不會有春天的。

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