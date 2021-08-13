ETtoday綜合台「主動」取消新聞播報項目後，換照申請案終於過關，加上先前否決台數科生活頻道轉為新聞台、拒絕中天綜合台增加新聞時段，在NCC眼中「新聞」如洪水猛獸，必除之而後快。NCC說：「委員會有建議，現在新聞管道很多，疫情過後，綜合台可以多做美食旅遊等內容，讓閱聽人有多點選擇」。NCC指指點點簡直把自己當成了媒體的「太上董事長」。

NCC成媒體太上董事長

電視節目追逐收視率，新聞沒人看，媒體自然會調整，NCC卻直接不准閱聽眾多看新聞，要多看「美食旅遊」。民進黨過去捍衛「新聞自由」的人權鬥士們，都睡著了嗎？

NCC禁止新設新聞台、不讓綜合台播新聞，可以說是圖窮匕見，不在乎被批評「介入媒體」，因為民進黨現在的目標不是受人尊敬，而是讓人聽話，才會企圖以公權力的棒子跟胡蘿蔔讓媒體臣服。經過5年清洗，如今電視新聞頻道，除了TVBS還能跟政府保持一定距離，挺得起腰桿以外，其他各新聞台或主動或被動，都只能跟從政府。形勢比人強，聽話的媒體才有標案可拿，才能在換照時不被刁難，媒體老闆們何必跟中天新聞台一樣做仗馬之鳴，換得被下架的惡果？

比起政府介入媒體，更難解釋的是，為什麼民進黨的支持者可以對此無動於衷，乃至於縱容包庇？民進黨是以人權起家，在黨慶或者紀念活動上，動不動就是「當年黨外如何跟威權的國民黨政府抗爭」、「鄭南榕如何用自己的生命去爭取百分百的言論自由」，那麼是怎樣的心態，可以一邊紀念黨外爭取言論自由，一邊坐視民進黨打壓言論自由？

揣摩民進黨支持者的心態，應該是「因為當年黨外的理念是對的，所以黨外的言論自由應該要保障；現在監督政府的言論是錯的，所以政府可以干涉」。換句話說，民進黨的支持者只保護「自己所認同言論」的自由，這樣的心態跟獨裁者有什麼兩樣？

「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利」，很可惜，台灣的社會並沒有到達這樣的高度。民進黨及其支持者們，應該謹記當年的馬政府是如何捍衛三立新聞的言論自由。

民進黨藉由控制新聞台來洗腦人民，當然會有一定的效果。看電視的人越來越少，網路時代成長的年輕族群，資訊來源更多元，已經擺脫電視新聞台的影響，但對許多還沒有進入「網路時代」的中老年人來說，辛苦忙碌工作之餘，已沒有時間、心力去篩選資訊，電視新聞是最方便的管道。

政府不讓你知道的新聞

不過，如果民進黨認為控制電視新聞就可以控制人民大腦，就誤判情勢了。截至13日為止，在疫苗的意願登記系統中，單選高端的民眾僅有1.47%，約19.9萬人；放寬到「不排斥高端」者，也僅有8.3%，約113萬人。也就是說，即便是蔡英文的817萬得票裡面，大多數人民完全「拒絕高端」，民進黨的洗腦，連自己的支持者都欺騙不了。

我們對願意接種高端這113萬人表示敬意，多一個人接種高端疫苗，就多一劑進口疫苗空出來給其他民眾施打，而且多一個人注射高端，就等於為國產疫苗增加一次免費的三期人體試驗，未來高端疫苗認證就多一筆資料，終歸是好事。

疫苗意願登記結果反映，台灣確實有少部分民眾對民進黨政府死忠，也有一部分民眾傾向相信政府，但大多數民眾有自己的判斷，不盲從政府。

民進黨打造一個由NCC操控的「獨占」電視新聞市場，讓新頻道進不來，舊頻道唯唯諾諾看NCC臉色過日子。過去這段時間，電視新聞台如魔音穿腦，反覆宣傳高端疫苗的安全可靠，指責批評者別有用心，但顯然效果不大。

看來科技進步，太多新聞平台可以取代電視新聞台，更多人離開了被政府黑手掌控的電視新聞，投入網路的懷抱。確實，那裡才有「民進黨不敢讓你知道的事」！