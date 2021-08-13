中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，登記施打高端疫苗的人數逾110萬人，言下之意，民眾對國產疫苗有信心；蔡總統也宣布，手臂留給高端打。這不是自嗨，什麼才是？連二期解盲都沒完成，憑什麼拿國人當白老鼠，拿人命開玩笑？

國產疫苗問世將是台灣的驕傲，但有個前提，合格且至少經世界衛生組織（WHO）國際認證，才是可信且值得推薦。不是唱衰高端，但誰敢說高端疫苗符合藥證要求？高端疫苗不僅未完成二期解盲，三期人體試驗也未進行，陳時中沒有否認，至今沒有高端的保護力數據。既是如此，政府豈能拿沒藥效實證的疫苗，隨意往人體內施打。

國產疫苗若真符合國際標準，如政府所言安全又有效，就應公開疫苗製程及臨床試驗結果，衛福部食藥署也應透明化緊急使用授權（EUA）審查紀錄，以取信國人。捨此不就，卻用脫離科學的方式，透過蔡總統、陳時中等高官掛保證，不就像當年義和團唸符咒就刀槍不入一樣，可悲又可笑。

事實上不管輝瑞BNT、莫德納疫苗使用的mRNA技術，或AZ使用腺病毒載體，都是以基因工程手段執行抗體的方式，臨床證據時間都太短，醫界對其副作用的掌握仍有限，但大疫之下，人類生命渺小，在無可奈何下，以國際認證的集體智慧方式證明有一定保護力就開放施打。

但高端疫苗沒有保護力數據，未經國際認證，卻硬生生排上第六輪的疫苗施打，如同醫師蘇偉碩所言，在保護力未知的情形下讓民眾施打，違反醫學倫理與普世人權。

沒人知道未來新冠病毒將如何變異，好在國際間有個WHO統籌全球防疫大事。國產疫苗好歹按照國際標準嚴審嚴查，讓國人可以維護生命的尊嚴。