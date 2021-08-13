蔡總統出手與行政院長蘇貞昌會談後，五倍券的爭議仍未止息，繼民進黨內派系正國會要求普發現金後，英系也公開加入「唱反調」的行列。從好的一面來看，民進黨的國會議員終於能夠站在民眾立場，勇於挑戰行政部門的政策，而不甘於當個應聲蟲；但可悲的是，民進黨立委的突然覺醒未必因民意壓力所致，黨內茶壺風暴可能才是主因。

黨內派系向蘇揆叫板不是憑空而降，早在今年疫情失控前的3月中，正國會與英系就要求新系的民進黨秘書長林錫耀及早成立「選對會」，布局2022年選舉與黨內協調事宜，並對新系與蘇系的消極拖延表示不滿。

12日民進黨內各派系開會討論全代會工作小組，由於這個小組將牽動2022年選舉黨內提名的相關作業，形同派系角力的前哨，也預示著民進黨內選舉競爭模式的啟動。而正國會與英系正好選在此時對五倍券發難，恐怕不是巧合。

蔡總統11日出面協調，結果竟然只能拜託蘇揆持續與各界和立法院黨團「溝通」，顯然蔡總統已清楚感受到民進黨團蓄積的反彈力量，可是卻無力扭轉蘇揆的堅持，只能坐視黨內雜音自爆。12日蘇揆「奉命」與黨籍立委溝通，除了放寬免付1000元的人數外，對於「發券」仍未退讓。英系隨即在13日發表聯合聲明回應蘇揆溝通後的「善意」，雖然不若正國會普發現金的要求強烈，但主張全民免付，直接發券，仍形同直接打臉，政治上的效應更是超過內容本身。尤其英系與蔡總統關係密切，其表態更不能排除來自層峰的警告意味。

真正讓部分派系不願繼續逆來順受的主因，恐怕不是發錢或發券或免付的問題，而是蘇揆獨斷專行的態度。他跋扈到不甩總統，意味在行政資源分配與選舉提名布局上同樣可能一夫當關，甚至拒絕協調分享。這就直接威脅了其他派系競爭與發展的核心利益，因此不得不出手反制。

民進黨政府與蘇揆的強勢作風，大家都不陌生。3+11政策的責任追究、民間疫苗採購、入境普篩、民眾廣篩等，哪個不是任由各界喊破嘴，政府也置若罔聞，直到疫情爆發後，才被迫勉強接受。普發現金是國民黨率先喊出的，過去民進黨立委對此無動於衷，只是這回蘇揆強硬的炮口轉向了同志，綠委狗吠火車的感受應該也格外深刻吧。

到底蘇揆為何冒著黨內質疑的大不韙，堅持發行五倍券？其間究竟隱藏何種貓膩？就如同政府為何堅持替高端疫苗護航一樣，真相至今未明。而蘇揆莫名的堅持不過只是有樣學樣，「上行下效」罷了。「其身不正，雖令不從」，蔡總統就算不開心，也應該好好檢討自己。過度力挺蘇揆牽制其他派系，也是自己養虎為患。

對於民眾而言，面對太魯閣號、新冠肺炎死亡這麼多死難者，都無動於衷且一味護航的執政黨立委，因派系內鬥才突然覺醒，不知道是要高興，還是欲哭無淚？（作者為國家政策研究基金會副研究員）