儘管連二期解盲都沒有真正完成的高端疫苗，對新冠病毒、尤其是變種病毒的保護效力究竟如何，國內許多專家學者並不看好，甚至連中央疫情指揮官陳時中都說不出個所以然來，但民進黨政府仍舊使盡洪荒之力護航，連總統蔡英文都已表示會在第一時間接種。13日的統計顯示，願意打高端的人數共113萬多人，雖不算太難看但也沒讓人感到很「驚豔」。

蔡政府處心積慮要讓高端疫苗粉墨登場、成為國人疫苗的選項，除了強勢護送高端通過緊急使用授權（EUA）之外，甚至還令外界質疑刻意為難民間捐贈疫苗的時程、製造疫苗空窗期，好讓高端可以順理成章成為國人不得不的選擇。

蔡政府對高端疫苗用心的程度，直比迪士尼動畫《仙履奇緣》裡，灰姑娘仙度瑞拉的後母崔梅恩對兩個親生女兒的一路呵護。當王子舉行選妻舞會時，崔梅恩讓2個女兒打扮得漂漂亮亮去參加，卻把灰姑娘關在家裡、不准她去。

然而，高端疫苗就跟崔梅恩的那2個女兒一樣，表現頗為令人失望。在擴大疫苗產能時，高端竟出現了非常高的不良率，以致於82%遭到退回，這讓大家怎麼能放心呢？《仙履奇緣》的結局大家都知道，但高端的命運卻還在變化中，目前看來，主客觀情勢對高端十分有利。

首先，目前疫情仍持續升溫，而施打疫苗可說是唯一的解方，偏偏在這個節骨眼，台灣的疫苗剛好青黃不接，左看右看沒別的，就剩高端，以致於第6輪的疫苗接種預約系統也只有高端可選，民眾能怎麼辦？

而且蔡政府還積極為高端催打，在第6輪疫苗接種預約截止前，特別透過公務系統及公營事業相關群組不斷放送「疫苗接種非常重要，請大家儘早完成第6輪疫苗接種預約登記」之類的訊息，意思就是要大家趕快去登記高端。

台灣郵政產業工會就指出，五倍券政策即將拍板定案，到兌換時，肯定會有大量民眾到郵局窗口請領，第一線的郵局窗口工作人員風險很高，卻始終不知何時可以接種疫苗，難免心裡發慌。於是，中華郵政公司在預約截止日前再度發放疫苗施打意願調查，催打意味十足。

此外，有些年輕父母最近也決定接受高端了，因為當他們送小孩到安親班、補習班上課時，這些地方都會詢問家長是否有接種疫苗，如果有就可優先入班；為了讓小孩能順利上安親班、補習班，這些年輕的家長只好登記高端。

蔡政府一方面告訴民眾，要趕快接種疫苗才有保護力；另一方面，卻只提供高端疫苗，讓大家沒得選擇；陳時中還說，不確定接下來國際疫苗何時會到貨，而不少地方或機構又開始推出「打了疫苗消費可打折」之類的活動，這當然會讓一些即使原先不想接種高端的人，最後也不得不選擇這個令人不安的疫苗。

為了推銷高端，蔡政府真是無所不用其極，如果防疫也可以這麼拚，那陳時中根本就不必擔心是不是會出現3+11這種防疫破口了！（作者為作家）