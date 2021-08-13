陳道明在《胡雪巖》最後一幕望向天際，道盡「紅頂商人」一朝幻滅的滄桑，應該就是現今大陸網路業者的寫照。自去年螞蟻金服上市喊停以來，今年可謂整肅網路業者元年：4月時，阿里巴巴因二選一的反競爭行為被市場監管總局罰182億人民幣；7月時，在滴滴打車、運滿滿及BOSS直聘赴美上市後幾天，中央網信辦宣布調查這些公司違反個資保護；虎牙與鬥魚電競直播平台的合併因騰訊控股有壟斷之虞而被駁回；再來是指示外送平台的外送員工資應符合最低時薪及《勞基法》。投資人已如驚弓之鳥，網路上一紙文件，大陸科技股就一瀉千里，原4兆美元的市值硬生生蒸發了1/4。

外媒觀察大陸執法，咸認大陸國家主席習近平是為了控制越來越大的網路企業，配合黨的經濟戰略，以與美國抗衡。但這只是一個面向，毋寧說政府打網路巨無霸也是符合社會期待。譬如禁止培訓機構在暑假提供補習課程，既減輕孩子的升學壓力，又降低父母的經濟負擔；嚴批遊戲產業，是為了避免青少年成癮，這些都能博得輿論支持。

其次，歷經早期大陸的反壟斷裁罰針對外商如高通為主，新整併的市場監管總局則趨向執行個資保護、維護市場競爭等西方學理下衍生的管制措施，甚至比歐美國家更前沿，且也立馬見效。騰訊在官媒批判後馬上發表聲明，儘管青少年玩家占總數的1/5，仍實施「二滅二打」制，限制孩子的遊戲時間及付費。騰訊與阿里巴巴兩大山頭也宣布自家平台對彼此小程序開放，過去數年來淘寶商城禁用微信支付、微信無法連結淘寶的平台不相容問題終於終結了。

外媒也質疑悍打政策恐怕最後傷到的是自家的科技發展，因為投資者感受政治不確定風險太高而卻步，新創業者將無以為繼。我認為大陸官方已評估過撤資效應，且看官方出手的對象都是赴美上市的企業，如阿里巴巴、騰訊、美團、網易、滴滴等，而這些公司的投資者也都以外資為主，如孫正義的軟銀；相反地，在深滬上市的科技公司則無多大影響。

換言之，大陸已留後手給這些企業：二次返港上市。如是，業者毋須按《數據安全法》的規定，須通過數據管理的行政檢查才得出海，且不會斷了公開募資管道，而外資又不會如在深滬股市般受限制，但又在大陸的遙控範圍內，可謂一舉數得。

《經濟學人》批評大陸執法罔顧程序正義，但我們的NCC也不遑多讓。聽聞NCC要以行政解釋方式，強套可觀賞有線電視頻道的OTT TV為有線電視系統並納管。這種裝模作樣搞諮詢，提出的三認定標準已逾越《有線廣播電視法》的定義，違反法律保留原則，還不如大陸直球出擊，要殺要剮，業者悉聽尊便。（作者為元智大學資訊管理學系教授）