Netflix最近推出六集迷你影集《戰士Warriors》，是標準在黑道臥底的驚悚影片。自古到今無論中外，從政治、軍事、企業商場到黑白道，無不充滿臥底的例證。

臥底最驚險的莫過於潛伏在敵對國家、或政權之爭的敵方、或黑幫能讓最高層信任的人員，成為其心腹，則臥底任務不但能成功而且立下大功。

因為臥底首要條件是獲得敵方或對手的絕對信任才能執行任務。依我閱讀的中外歷史書籍與檔案資料，臥底人士必須具備以下三種智慧：

一、大直若屈，大巧若拙《老子45章》，意謂表面上能做到忠誠唯諾，似有委屈，私下卻是極為靈巧之人；二、草螢有燿終非火，荷露雖圓豈是珠《白居易．放言五首》，意謂表象雖難以分辨，但實際上卻真偽有別；三、假做真時真亦假《紅樓夢第五回》，意謂長時間的偽裝，使敵人誤認為自己人而深信不疑。

此外還要對周遭的變化有很敏銳的感受，能負荷非生即死的重大壓力，隨時做出迅速的判斷與應變，更不能受利誘威脅而變成雙面諜。

從戰國到明清皆有臥底

臥底都是偽裝自己的身分或隱藏真實姓名做著光明又黑暗的事情就像隱匿在草叢的毒蛇關鍵時候出來一招致命。戰國時代燕國的蘇秦到齊國臥底為相16年讓齊由盛而衰最終雖遭齊王車裂而死卻替燕國復仇是中國歷史臥底始祖香港電影《無間道》更成為「臥底」的代名詞。

武則天是首位建立情報機構的皇帝派遣臥底和特工執行情蒐和暗殺行動；明朝的東廠、西廠清朝的粘杆處(又稱血滴子)則屬於特工(特別工作人員)身分可明可暗和獨立行動可執行暗殺、破壞、營救、傳送情報等任務。

臥底則長期待在重要人士身邊還成為親信心腹而且只接受己方單線領導以免曝露身分;主要負責蒐集情報、策劃致命的計畫較少參與實際行動但稍一疏忽或經不起主子的考驗，真實身分就會曝光，危險性高於特工。

不僅中國歷代重視情蒐與諜報行動世界各國俱是如此。東羅馬與鄂圖曼土耳其的長期爭戰因為義大利的熱那亞市長兼商人是雙面諜使鄂圖曼土耳其年僅21歲的蘇丹穆罕默德二世在耶尼切里軍團(相當中國禁衛軍與御林軍、納粹黨衛軍)避開陷阱的強攻下1453年攻陷千年不破的東羅馬最後的首都君士坦丁堡改名伊斯坦堡 盛極一時的羅馬帝國成為歷史。

1560年日本東海道霸主今川義元西進京都但必須路過尾張國的織田信長(日本戰國四大名將之一)地盤被拒織田只有3000兵力絕非今川義元對手但是他派遣許多探子(即諜報員與特工)在敵境蒐集敵情，終於以寡擊眾打敗兵力12倍於他的敵軍在桶狹間之戰智取今川義元首級。

國共內戰期間，潛伏在國府各階層的中共地下黨工人員極多，相對的國府的臥底工作就遠不如中共，成為失去大陸江山的重要原因之一。資舉重要數例作為《兩岸史話》的回顧以示警惕。

按住蔣介石脈搏的沈安娜

20歲就加入「共產黨中央特別行動科」的中共地下黨員沈安娜，1935年起在浙江省政府擔任速記員負責蒐集情報，她層級雖低但工作勤快，很快得到浙江省政府主席朱家驊信任。

後來朱家驊調升國民黨秘書長，沈安娜獲悉後毛遂自薦，由於是舊識，朱就交待秘書給沈安娜辦理「特別入黨」（即不需由三位國民黨中央委員作介紹人就可即刻入黨），並擔任沈安娜的入黨介紹人，將23歲的沈安娜帶到中央黨部工作。

由於沈女年輕外表單純，速記高達200字/分，無人出其左右，而且由黨秘書長親自推薦，遂得蔣介石器重。經四個月考核，沈安娜偽裝成忠誠的國民黨員，表現沉穩良好，不久即獲准進入核心工作。1939年1月起蔣介石主持的黨政軍高層會議就指定她擔任速記和保存機密文件。

沈安娜在每次會議結束立刻將高層會議的機密上報中共高層此外還藉機獲得國軍圍剿解放軍計畫、軍事措施、軍力部署、對中共游擊隊的分析研判以及國軍武器裝備等重要資訊。

沈女用特殊藥水將情資寫在信函背面正面是一般家書由夫婿華民之密送當地中共地下黨工作人員，連夜送達周恩來。由於她掩護得當，謹言慎行，同時擔任宋美齡速記員，無人料到此女竟是臥底共諜。她貼身蔣介石身邊11年，不知送出多少機密軍事情資，到1949年國府撤退台灣始終未被發現。

1946年蔣介石撕毀國共雙十協定並向中共宣戰，但幾乎每戰俱敗。曾任立法院副院長的國民黨元老張繼判斷蔣的身邊一定有共諜潛伏，在一次祕密會議中對蔣介石直言：共黨特務就在你身邊都還沒發現嗎?沈安娜但然若定，面不改色，蔣則不但聽不進去，反而氣得拂袖離去。

事實顯示蔣介石的作戰命令還沒有下達軍部情報早已送達延安讓毛澤東獲悉蔣的作戰計畫。唐朝王維詩云:「一身轉戰三千里 一劍曾當百萬師」沈的情報卻是「一生臥底十餘年一紙能抵百萬兵」她被中共稱為「按住蔣介石脈搏的人」。

蔣介石屢次嚴令戴笠追查潛伏的共諜，卻忽略了身旁的秘書沈安娜。直至1949年5月上海淪陷國府南撤，新任黨祕書長陳立夫要沈安娜隨同撤離，沈受上級命令緊急撤離以免曝光被捕殃及其他地下黨工人員；於是她推託說要回上海看家人最後一面，至此一去不歸。中共建國後沈安娜和丈夫進入國家安全部門工作直至退休，2010年才去世。

蔣介石的識人不明，加上沈安娜大直若屈，大巧若拙，最後能全身而退，對國府傷害之深不可言喻。

（取自網路）

臥底無所不在

1990年要正式選出第八任總統時，發生總統候選人提名的「二月政爭」，在非主流派李煥陣營裡有位隱藏的高層黨工在「倒李」行動前夕，密告和「新國民黨連線」合作的非主流派反對提名李登輝作為總統候選人。李登輝連夜請宋楚瑜、宋心濂、蘇志誠緊急總動員展開絕地大反攻，以致第二天倒李行動失敗，由李登輝和李元簇代表國民黨參選正副總統，「二月政爭」使國民黨正式分裂。

李登輝曾向日本學者中嶋嶺雄透露：「二月十一日清晨，我發動『拂曉召集』，制止軍方與非主流派結合想改變總統、副總統提名人選的計畫」。

台灣治安史上三大臥底案，一位打入軍火走私集團最後被發現，為逃避追殺遠赴海外；一名混入毒品走私集團立功；一名瓦解整個犯罪組織後，因為臥底期間精神壓力太大，任務達成後重複接受心理治療，並靠宗教信仰才逐漸消除身心障礙。

至於商場上盜取自家公司商業或技術機密後投靠對手公司，不勝枚舉，甚至連房仲業也發生無間道案。（待續）