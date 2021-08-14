2017年，我來到大陸學習，開始和大陸年紀相仿的夥伴們交流，大家講到台灣的影視業，最有印象的不外乎是那些曾經火爆海峽兩岸三地的偶像劇與常常一言不合就開幹的政論節目，然而有部電影一反常態，是一部斥資8.8億新台幣、耗時12年才製作完成的巨著，他就是由魏德勝導演策劃的電影《賽德克巴萊》。

此部電影主要演繹的是1930年真實發生在台灣南投的霧社事件，在日治時期底下的賽德克族原住民因為長期遭受日本人不平等待遇與剝削，決定群起發難以維繫自己該有的尊嚴，經過一次次激烈的駁火，賽德克族雖然守護了祖靈圖騰的驕傲，但也被日軍血洗整個部落，不過兩千餘人的賽德克族，被日本人屠殺的就有近1000人，戰事僵持到最後，偉大的賽德克族女性為了減少族人糧食的消耗，最後選在一處深山集體上吊，整個部落險些滅族。

為了力求劇情的真實性與震撼感，劇組的選人特意招募部族的後裔作為演員，參考大量遺族提供的史料，將整個團隊帶進事發地的深山裡面拍攝珍貴的鏡頭，這樣龐大的開銷，讓魏德勝導演難以應付，劇組幾度延宕，去募款東拼西湊才勉強殺青，足見此部電影的用心程度。最終皇天不負苦心人，讓這部電影佳評如潮，獲得第48屆電影金馬獎、第12屆華語電影傳媒的最佳電影獎，許多演員因此部電影在各大獎項被提名，也是到目前為止，我看過最被海峽兩岸肯定的台灣戰爭紀實電影。

賽德克巴萊這部電影充分顯現無自由、毋寧死的精神，自由的野蠻遠比被奴役所換得的文明更值得驕傲，族人們深信只有勇者才能越過彩虹橋與祖靈們相遇，所以即便日本人比森林的樹葉繁密、比濁水溪的石頭還多，但他們反抗的決心比奇萊山還堅定，即使是輸掉肉體，也要贏得靈魂，否則將會被祖靈所遺棄。沒錯！這就是一種大無畏的信仰，圖騰才是一輩子的驕傲，才是真正的歸宿，死去只是一時的恐懼，但沒有什麼比讓所有年輕的孩子配得上賽德克巴萊的勇者一詞來得重要。

賽德克人的血性，用身體力行證明了，而身在安逸時代的我們，是不是該有著更多的反思，到底什麼才是對的價值觀？什麼才是真正的歷史？什麼才是我們該去守護的信仰？不要輕易就被別人的話語所煽動，謹慎思考後，擇我所好、好我所擇，才是最對的道路，願我們能夠早日找到自己的方向。（小王子奧特曼/北京台生）

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