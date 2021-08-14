塔利班勢力不斷推進，阿富汗第二大城坎達哈也告淪陷，6天內席捲了一半國土，美軍著了慌，又派遣3000名士兵前往阿富汗，不是幫政府軍打仗，而是協助美國駐喀布爾大使館人員撤離。這就是美國總統拜登講的，要阿富汗人民打自己的仗，那之前的20年美國在阿富汗幹什麼？解決完賓拉登之後是不是就該回美國去了？

塔利班何以有那麼大能耐摧枯拉朽擊敗世界第一強國美國扶植的政權？他們的武器僅僅是以前俄國以及戰場拾獲的殘餘戰利品，怎能與美軍的尖端武器抗衡？這就好比當年老共用小米加步槍擊垮有美式、德式裝備的國民黨部隊，靠的是士氣，阿富汗政府軍空有其表，花拳繡腿，尚未交火，部隊就跑了一大半，照目前趨勢，不用等8月底了，更等不到911，或許幾周之內西貢淪陷的鏡頭又將重演，這些先進武器還不都便宜了塔利班？

越南、敘利亞、庫德族、阿富汗等活生生的例子，試想美國會賣給台灣好武器？這麼簡單的道理都不懂，台灣還要花大錢買美國的次級品？

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