一個人口不到300萬的東歐國家，因為最近不斷的挺台舉動，引起世人的注目。但了解到其國家在地緣環境的處境後，不免也會感到同情。

立陶宛的狀況，說穿了就是為了生存。如果旁邊沒有一個叫俄羅斯的鄰居，犯不著為了半個地球外的台灣開罪中國。去年台灣對立陶宛進口額約3212萬美元，出口額約1億900萬美元。

這個數字足可說明立陶宛並沒有有求於台灣，但如果認為立陶宛是基於意識型態理由，才對台展現「義氣」，恐怕是太過一廂情願。

何以見得如此？立陶宛一宣布我方開設駐立陶宛台灣代表處，對岸外交部不久宣布召回駐立陶宛大使，並要求立陶宛召回駐中國大使。立陶宛的反應是重申立陶宛決心同歐盟和世界其他國家一樣，在一個中國原則下同台灣發展互利關係。

這句話的白話文就是：「後面的老大行行好，你們拿我去測試中國的底線，人家連改名就翻臉，還要玩下去嗎？要改，何不如你們也一起改，總不能你們的一中原則跟我的不一樣吧？」

立陶宛不過就是為了增加來自西方國家的軍事與經際依賴，才做出這種與國家利益不甚相符的國家行為。但真正後面的災殃不是來自於中國，而是俄羅斯。

難保俄羅斯不會視其與中國的利害深淺，在適當時機幫中國報復立陶宛。即便立陶宛有加入北約，美國與歐洲國家有義務行使集體防禦保護立陶宛。但北約保障範圍是戰爭的侵略行為，其他的不在「保固」範圍內。俄羅斯可以使用的非戰爭手段多不勝數，舉凡貿易制裁、能源減供，如有必要也可能實施網路攻擊或軍事騷擾。

俄羅斯要欺負立陶宛的手段太多，北約鞭長莫及也不太可能擴大事端，可想而知，立陶宛對中喊話的原因就是不想鬧太大，其對北約還有美國根本不敢完全信任。

我們與立陶宛有極其相似的地緣困境，應該將心比心，不要在一個連建交都很困難的環境下，用期望帶給立陶宛非用台灣代表處為名的壓力。給朋友方便，也給自己方便，雙方的友誼才能更長久。

（作者為自由撰稿人）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※