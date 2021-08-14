新冠疫情延燒，各國紛紛推出紓困方案。美國率先發放民眾現金，但是行政院長蘇貞昌堅持發放「五倍券」，而且還要民眾自掏腰包拿出1000元才能領取。

「五倍券」的作法受到民眾強烈質疑，連多數民進黨立委也不支持。但是蘇貞昌不知道為了什麼一意孤行，還硬拗倘若發放現金，民眾會存起來，不會用來消費。此節也受到攤商及小商家的反駁，但是蘇貞昌不為所動。

不過行政院原本堅持要民眾自費1000元的政策，13日變成全民免費領券。政策大轉彎的原因，是蔡英文總統昨天下午親自拍板民眾免費領券。

蘇貞昌出任行政院長後，不但口不擇言，諸多政策也荒腔走板，民調始終深陷不滿意的泥淖中。但是蘇貞昌不以為意，認定無論如何，蔡總統也不會更換行政院長。因為一方面目前無人可換，另一方面，如果現在更換行政院長，必然打亂民進黨對明年選舉，甚至2024年選舉的布局。

蘇貞昌自以為吃定了蔡英文，卻忘記了誰才是老大。政策被打臉是咎由自取。若是不知收斂，惹惱了蔡總統，屆時誰難看還不知道。

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