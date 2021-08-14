蔡英文在2008年擔任民進黨主席時，曾痛批當時馬政府發放消費券浪費行政成本高達20億，並指出此舉在日本有過失敗經驗，在美國則是給貧民使用的，不是刺激消費的方式，且不忘數落拉動GDP是靠媒體炒作出來的，就像放煙火的興奮感般曇花一現，對經濟成長是毫無貢獻的。而時任立委的賴清德、潘孟安則和現在民進黨內部分歧一樣，另言支持發放現金，與現在黨內互打如出一徹。

歷史就像一面照妖鏡，魑魅魍魎紛紛現形，當年的黨主席已成為總統，綠委分居副總統及屏東縣長要職，換了位置就換了腦袋、變了嘴臉。

現況，人民需要現金紓困以解燃眉之急，政府需要消費券振興經濟發揮綜效，兩全其美的方式就是現金、消費券都發，既救急也救窮，否則難杜悠悠眾口，如此魚與熊掌兼得，皆大歡喜，官民雙贏。

治理國家可不像玩「大富翁」，破產倒閉可以重來一局，子曰：「知及之，仁不能守之，雖得之，必失之。」古聖先賢早已明示靠聰明取得地位的君王，如不能用仁德愛護百姓，替百姓謀福，那也必然會失去百姓的支持。

蔡政府不能苦民所苦，沒有站在老百姓的福祉為出發點，怎麼騙選票上台，就等著怎麼被轟下台。

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