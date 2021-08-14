阿富汗領土正漸次陷落塔利班之手，美國與北約仍堅持全面撤出阿富汗。阿富汗人民正在重演當年美軍撤出南越時，南越人民的命運。然而，蔡英文政府堅信美日會聯手介入台海危機，借鏡阿富汗與南越慘痛的經驗，我們不禁要問：台灣還能相信美國嗎？

美國總統拜登上任後，「川規拜隨」地宣布，美軍在8月底全面撤出阿富汗。在美軍開始打包整裝返美之後，民兵組織神學士政權（塔利班）從阿富汗北部省分逐步攻陷省會與邊界城鎮，並控制對外貿易路線。喀布爾岌岌可危之際，拜登對外仍堅定表態，「美軍在阿富汗的任務會在8月31日結束，阿富汗人必須決定自己的未來，他不會再派另一個世代的美國人去加入這場已持續廿年的戰爭。」

塔利班在美軍宣告全員撤出，趁國際政治權力出現真空之際，反而如火如荼地加速推進阿富汗戰爭。出人意料的情勢發展，不但十萬政府軍從北部省分潰逃，昔日在「北方聯盟」麾下對抗塔利班的塔吉克族軍閥阿濟米（Asif Azimi）帶槍投靠塔利班，更是雪上加霜，對阿富汗其他小軍閥而言，將會造成多米諾骨牌效應。果真如此，繼阿富汗北方薩曼甘省首府艾巴克（Aibak）被攻陷之後，政府軍在阿富汗北方的要塞馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）已遭到包圍，預計最快在8月中旬之前，塔利班將全面攻佔阿富汗北境。屆時，離喀布爾政權崩解之日不遠。

阿富汗情勢之所以急轉直下，一方面可說是長期依賴美國訓練、補給與提供軍備的政府軍軍心渙散，從薩曼甘省政府軍不戰而逃，見其端；另一方面，塔利班多年蟄伏，以游擊戰維持既有戰力，在激進宗教主義催化下，以重返喀布爾執政的大義名分，由北往南一路攻城掠地。兩相對照，失去美軍羽翼庇護的政府軍敗象俱現，不難想像何以不堪承受塔利班重拳一擊。就此而言，重度依賴向美國軍購的台灣，倘使華府未能依據《台灣關係法》履行提供充分防衛武器的承諾，或是為自身利益棄台灣不顧，台灣是否有足夠的防衛力量，繼續維持台海現狀。

美中競爭從貿易、軍演到東奧獎牌排名，可說無處不在、無役不與，除了在聯合國議場針鋒相對、在國際社會互不相讓。與此同時，台美關係愈緊密，反而更容易成為美中競爭的導火線。民進黨政府面對台海詭譎情勢，深信美日必然力挺台灣抗衡中國的決策思維，但是，看看阿富汗，想想台灣。美軍在「大競賽原鄉」的阿富汗泥淖中宣示撤出，留下所有災難給阿富汗人民收拾，當年美國撤出南越，南越人民成為「海上難民」之情狀歷歷在目，台灣人民真的不能太天真。

喀布爾當局崩解之時，電影《少女奧薩瑪》所描述的阿富汗人民，在激進伊斯蘭宗教主義統治下的生活慘況，必將在阿富汗全境真實上演，阿富汗人民悲慘命運不知伊於胡底。

（作者為國立高雄科技大學兼任助理教授）

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