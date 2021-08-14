放眼世界

走出舒適圈後，人生才正要開始。

踏下飛機、步上美國領土的當下，耳邊不再是熟悉的中文和台語，而是各式各樣的語言環繞於耳蝸內，多元腔調的英文不絕於耳，西班牙文、法文與義大利文偶爾交雜其中，映入眼簾的也不再只是黑頭髮、黃皮膚的熟悉臉龐，各式各樣髮色、膚色、瞳色的人接連摩肩而過，讓我瞬間體悟到美國「文化大熔爐（melting pot）」的外號從何而來。

從桃園機場直飛紐約JFK機場，再搭乘深夜接駁車從紐約市直奔費城，經歷快20小時的勞累與奔波，我順利於大半夜抵達費城，一下接駁車，周遭安靜到只剩風吹過樹葉的沙沙聲響，杳無人煙的街道上危機重重，彷彿一不留神，自己就會被突然大卸八塊，所幸運氣好，在抵達公寓的路上並沒有遇到太多困難，但因為時差問題與緊張不安充盈五臟六腑，導致我只斷斷續續睡了三個小時，天便已亮。人生地不熟所帶來的強烈忐忑不安感在我內心掀起陣陣波瀾，作為一個旅居海外的東方亞洲人，我清楚明白自己即將面對各式各樣的困境與挑戰。

早上8點我便出門至附近大道上的超市採買食物，超市門口已近在咫尺，卻見一位非裔美國人手裡拿著破爛的衣服，隔著一條斑馬線之差對我吆喝，我依稀聽到：“I don’t wanna see you virus! Get your white ass out of here!”，我見苗頭不對，瞬間轉向，驚險躲過一觸即發的激烈衝突，這讓我真的明白，新聞上常報導有關亞裔在美國被以virus（病毒）嘲笑或無端攻擊的新聞為真。新冠疫情造成美國的就業市場萎靡，許多人（尤其替代率高的低收入者）頓時失業無收入，滿肚子的怒火與窩囊氣無法發洩至看不見、摸不著的新冠病毒上，只好投射至被認為是病毒擴散源的華人身上，加上川普大肆渲染反中情緒推波助瀾，因此逢亞裔便傷害的事件時有所聞。

被以種族或國籍之名傷害的莫名委屈，本不應該由任何一位東方亞洲人承擔，但事實便是此類事件一而在、再而三地在美國各地發生，當人們高呼Black Lives Matter時，又有誰站出來呼籲Asian Lives Matter呢？當象徵美國自由、獨立、平等精神的自由鐘（Liberty Bell）矗立在費城時，其銅澤光輝照亮整個美國，卻無法為人們心中的黑暗點亮一盞明燈。

Proclaim Liberty Throughout All the Land Unto All the Inhabitants Thereof.

願世人皆不忘前人刻印在自由鐘上的銘文，為自由奮鬥、為平等努力，更要尋找通往心靈自由的窗口。

心繫台灣

走出家鄉舒適圈，決心要迎接世界舞台的當下，我便做好心理準備要正面接受許多未知的困難與挑戰，接連不斷的挫折感也將成為滋養心靈的養分，這些自我鼓勵與安慰的情緒背後是滿滿的思鄉與對家的不捨。

有些人會說台灣人是井底之蛙，看不見外國的好，只敢在自己有限的眼界內自吹自擂，甚至不知道外國的天空比較湛藍、月亮比較皎潔，若有這樣的想法，不妨問問真的走出過台灣並旅居海外的朋友，相信會有截然不同的答案。「自卑」，或許也是一種井底之蛙的表現。

安全的夜晚、乾淨的道路、整齊有序的大眾運輸系統、有效率的公務體系和親切善良的人民，這些都是台灣人民共同創造出來的美好景象。出國後才會真正體悟到如此幸福的生活其實得來不易，也更會思念家鄉的美好，這也是為何許多在國外留學的台灣人，即便學有所成能夠在海外安身立命，卻仍然願意歸國貢獻所學。

作為一個剛開始留學之旅的台灣人，我時常告訴自己，即便旅居海外，也要心繫台灣，勿忘故鄉帶給我的純真與善良，常思家庭帶給我的幸福與溫暖，珍惜老師朋友帶給我的勇氣與歸屬感，以此為念，盡力汲取國外的知識養分、努力拓展自己的視野眼界、用心團結國內外的朋友夥伴，將來若學有所成且機緣已至，亦當收拾行囊歸國貢獻所學，為台灣的下一代拚出更美好的璀璨未來。

身雖不在故土，心卻常繫家園。

（作者為美國賓夕法尼亞大學法律碩士生）