新一波變種病毒攻勢下，台灣防疫神話不復存在。相較去年世界各國陷入封鎖與居家辦公，今年的五月台灣陷入同樣的境地，在接種率極低的情況下，本土案例激增導致政府宣佈全台三級警戒，致使民生一片凋零。在苦撐待變的階段，疫苗紛紛運抵台灣，在全民施打率稍微上升，加上民眾自制的情況下，本島在七月底降至二級管制，現在也逐漸「微解封」，但活動限制依然很多。

反觀對岸，從本土疫苗研發、民眾接種、與暑假的觀光人流，伴隨著中國大陸生活正常化情勢下，難道有關零確診的新聞報導都不實？筆者於六月初抵福建省廈門市，飛機落地後在機場所走的通道，便與一般乘客有所不同。前後包括在機場、防疫旅館的21天隔離期間，共核酸檢測達六次一切防範措施皆小心謹慎，隔離房客的垃圾都有特殊標示的「感染性廢物」專用袋是與醫療廢物一同銷毀。從此嚴謹態勢，便可窺知其成功模式乃非偶然性。

台灣民眾出入公共場所的軌跡追蹤，是通過實名制來做記錄。中國大陸全國各省雖不完全是統一的程式系統，但是去到不同都市統一都要掃「健康碼」，來確認個人健康狀態。如今內地民間施打疫苗率提高，無論是雙劑的「滅活」或者是單劑的腺病毒載體康希諾疫苗，接種過後均可申請「已接種疫苗」的QR code，去到任一城市，在出示「健康碼」和接種疫苗訊息後才可入住旅館。

中國大陸的高鐵四通八達，在熱門城市間旅行，乘坐高鐵與從上海搭機至北京的票價，是相差無幾的。高鐵旅行如此便捷情況下，群聚所感染的風險理應更高，但為什麼確證個案只零星出現在部分地區呢？一方面政府政策的全面撲殺和貫徹零確證的意念，受到民眾高度配合。另一方面，搭乘任一交通工具，體溫測量和確認乘客的旅行史，是否曾到過疫情發生地，來進一步控管和限制，有效防範病毒擴散。在景區更採預約制，如北京故宮的門票預訂需半個月前申請，才可順利入園。

縱觀所述，疫情降溫因疫苗接種提高，使生活趨近正常化。「後疫苗」時期，是許多國家正在經歷的轉型，國家間疫苗接種的速度不同，導致病毒變種防不勝防。現世代人類當思考的課題，是如何與之共存的病毒流感化歷程。事實證明，疫苗非萬能的解方能夠一勞永逸，其後續配套措施和政策擬定為必要手段。減少境外移入案例，通過電子化的記錄管理，瞭解各國民個人健康狀態，可以有效阻隔本土案例出現。但首要任務，是在解封後的食、衣、住、行控管，需頒佈實行有關對策減少大量人流彙集，也值得參考借鑒。

有感於因意識形態的不同，兩岸近年來無所交流，在中美政治角力的比試下，美國對華政策無法維持早年的「戰略模糊」，正所謂弱國無外交，台灣選邊站的脆弱做法，使得模糊空間不復存在。為摒棄敏感的政治議題，先行經貿文化交流的理性交往，在網軍操縱下被視為「非理性」。套用兵聖孫子一句話：「知己知彼，百戰不殆。」台灣是否已整裝待發？（作者為銘傳大學國際學士學位學程學生、大九學堂第一期學員）

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