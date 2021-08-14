去年5月，蘇貞昌說：「馬英九時代的消費券，監察院事後審核，明白指出替代性過高，對經濟成長沒有幫助，所以政府記取教訓，不再重蹈覆轍。」

出來跑，遲早會還，蘇貞昌的嘴賤，現在一字一句，每一個標點符號都回應到自己身上；振興券不用先繳1000，那不就是消費券？還馬英九公道者，必蘇貞昌。三倍券要人民先繳1000，既擾民又沒有效果，現在蘇貞昌知道三倍券是錯的，馬政府時代的消費券效果更好，值得肯定。

不過連馬英九本人都說，今年的疫情比2009年金融海嘯時間更久，民眾受害更深，實在應該發現金，為什麼蘇貞昌還是聽不懂呢？行政院的理由是：「振興券可以循環消費，現金只能一次性消費」，這應該所有經濟學教授都聽不下去。總體經濟學的「乘數效應」，就是假設A跟B消費，B把從A賺到的錢跟C消費，C再跟D消費A才論證出「政府擴大內需可以增加經濟成長」的結論。

而民進黨行政院居然有「現金只能用一次」的新創見解，如果這句話是對的，絕對可以得諾貝爾獎。民進黨內的經濟學者很多，林全更可說是泰斗級人物，都不用出來講句話嗎？至於說「現金可能被用來繳稅、還錢、繳罰款」，這更是不知民間疾苦。繳稅跟罰款是硬支出，民眾用政府發的現金去繳稅，他本來要繳稅的錢不就可以拿去消費？如果有民眾連繳稅、繳罰款的錢都沒有，強迫這樣弱勢的民眾去消費，有意義嗎？至於把現金拿去還錢，那債主就有更多錢可以去消費，這有什麼不好？

總而言之，不管是發現金或者發振興券，都會有很大比例的「替代性消費」，大概在6到7成之間，這是政府改變不了的。行政院既然說「振興券在消費上就跟現金沒兩樣」，那民眾就可以用在本來就會消費的項目上，而把省下的錢存起來。簡單來說，會多花的就是會多花，會存起來的就是會存起來，跟政府發券還是現金，關係不大。

消費是一種心理作用，民進黨與其千方百計的想強迫民眾消費，不如改用鼓勵的手段，呼籲大家「消費救台灣」，成效反而會好一點。民進黨不是一堆網軍側翼，中央廚房嗎？帶這個風向，應該不難吧！

最後講一個據說是張俊雄的故事。有一次張俊雄在集會上演講，他說：「國民黨是條狗」，底下掌聲大作；他接著又說「民進黨也是條狗」，聽眾準備鼓掌的手僵在了半空；最後他說：「但是兩條狗好過一條狗。」

「兩條狗好過一條狗」，這就是在野黨的價值所在。為了爭取紓困，國民黨先是爭取普發現金，一開始還被柯文哲嘲笑，「有這種在野黨難怪執政者囂張」，結果最後民眾黨也跟進了。

而針對五倍券，國民黨也一直要求蘇貞昌不要擾民，甚至台北市議員羅智強還出動LED廣告車，要大街小巷走透透，終於讓民進黨驚到，英系立委公然逼宮，要求蘇貞昌妥協，民眾不用先付千元。

如果沒有國民黨的壓力，蘇貞昌會調整五倍券的政策嗎？只要不內訌，其實國民黨的戰力也沒差到哪裡去。（作者為自由撰稿人）