隨著台灣疫情趨於緩和，沉寂了兩個多月的中國國民黨主席競選重燃戰火。如果韓國瑜此番不謀求東山再起，9月25日的投票勢必呈現前主席朱立倫PK現任主席江啟臣的格局。雖然兩位主席在闡發政見時都口才便給，但在備受矚目的兩岸論述上，都是老調重彈，不思進取。兩岸對抗愈演愈烈，台海局勢兵凶戰危，中國國民黨主席的參選人卻遲遲拿不出解方。

以挑戰者姿態高調參選的朱立倫曾在黨主席任內出訪大陸，與中共總書記習近平上演「朱習會」，還發表過「兩岸同屬一中」的講話。然而此次出面說明兩岸政見時，只是重申會延續黨章、黨綱中的重要基礎，讓兩岸更和平，希望「求同尊異」，不只是「求同存異」。面對媒體追問是否在兩岸事務上有具體作為時，朱立倫又虛與委蛇，抽身而去。

所謂「延續重要基礎」，無非就是老生常談的「九二共識、一中各表」。過去兩岸關係尚可時，大陸或對「一中各表」眼睜眼閉，但如今時過境遷，北京對「九二共識」不再含糊其辭，而是習近平在2019年的《告台灣同胞書》40周年紀念會中講話，親自點出兩岸雙方在一個中國原則基礎上達成「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。換言之，無論朱立倫怎樣堅持己見，大陸都不會讓「各表」蒙混過關。

至於「求同尊異」，也是朱立倫念茲在茲的一個提法。早在2015年的「朱習會」上，習近平就用「聚同化異」加以回應，並主張「對兩岸間長期存在的政治分歧和難題，國共兩黨都要勇於面對，匯聚兩岸同胞智慧，積極探索解決之道。」在習近平倡議探索兩制台灣方案，代表中共誓言解決台灣問題、實現祖國完全統一的當下，大陸更不可能允許兩岸的政治分歧久拖不決，從而永遠維持所謂的現狀。因此，「求同尊異」一說即便不是螳臂當車，至少也是一廂情願。

如果說朱立倫跟中共領導人還有些交情，那麼作為本土少壯派的江啟臣則與大陸交集甚少，因此更不憚於對北京示強，兩岸論述也更加因循守舊。江啟臣宣稱「憲法九二」可讓原汁原味、求同存異的「九二共識」繼續成為台灣民眾的主要選項。問題在於「憲法九二」只是文字遊戲，江啟臣並沒有明確回答兩岸是不是同屬一中，國民黨要不要謀求統一這兩個關鍵問題。國民黨應致力於和大陸社會對話、重振台灣的中華歷史文化教育、與朝野政黨共同發起「兩岸和平發展委員會」…，江啟臣的這些言辭充其量只是廉價的政治正確，缺少令人眼前一亮的新思路，根本就是拿不出解方時的權宜之計。

諷刺的是，雖然朱江二人的兩岸政見沉悶乏味，但一說到對美關係卻立刻來了精神。朱立倫承諾一旦當選，火速成立國民黨駐美代表處的籌備處，信誓旦旦年底前規畫訪美。江啟臣則放話國民黨對美關係低調暢通，並親自宣布今年10月將赴美出席美台國防工業會議，唯恐被搶了「親美」的標籤。問題是台灣內外交困的癥結難道不是兩岸關係？中國國民黨主席的當務之急難道不是出訪大陸重建國共互信，再造兩岸新局？難怪《中國時報》社論會痛心疾首〈國民黨辜負了連戰的破冰之旅〉。