阿富汗局勢急轉直下，美國大使館13日下令銷毀敏感資料，代表大使館已有遭攻占的心理準備。拜登總統雖堅持撤軍決策正確，但美國實力衰退，國際威信遭到越戰後最嚴重的打擊，都是擺在眼前的事實。阿富汗悲慘的結局震撼了美國亞洲盟邦及夥伴，將安全託付美國的民進黨政府須有所警惕，以避免阿富汗效應在台灣出現。

一場打不贏的戰爭

繼80、90年代蘇聯之後，帝國墳場的「阿富汗魔咒」再次印證在美國身上，拜登總統履行競選承諾，決定在8月31日前完成自阿富汗撤軍，終結長達20年的「永遠戰爭」，決策過程經過理性評估，也得到美國社會的認同與支持，但事實與主觀願望顯然有極大落差。美軍以20年時間，花費1兆美元訓練，配備現代化武器的35萬名阿富汗政府軍，時間證明完全不堪一擊。

白宮承認「阿富汗衝突是一場打不贏的戰爭」，過去20年耗費2.5兆美元、犧牲了2300名美軍生命，撤軍的政治決定可能是正確的，但撤軍的執行面，無論是政治、軍事、情報的評估都有錯誤，而其後果嚴重性更是遠超過預期。前英軍聯合部隊司令巴倫斯將軍批評英國撤軍「戰略錯誤，出賣了阿富汗的未來」，這句話更適用於美國。

更嚴重的是，脫離阿富汗並不表示美國可以金盆洗手，阿富汗問題並未因此解決，前美國國防部長潘尼塔表示，塔利班是恐怖分子，將會支持恐怖分子，阿富汗將成為「蓋達組織」與「伊斯蘭國」等恐怖組織的避難所，阿富汗將繼續構成對美國與西方國家的安全威脅。如何應對未來的阿富汗威脅，將是美國重要的戰略議題。

除了決策層面缺失，倉促、羞辱式的撤軍過程尤其令外界費解。7月初美軍在未知會阿富汗守軍情況之下，一夜之間自最大的巴格蘭空軍基地不告而別，現在又要分別增派3000名與4000名美軍到阿富汗及鄰近區域，維護撤軍安全，甚至與塔利班私下接觸，以確保美國大使館人員、人民及服務美國的阿富汗人安全撤離。

到目前為止，拜登政府堅持撤軍決策不容挑戰，更拒絕闡釋、說明決策目標及執行過程，令人懷疑美國過去20多年的努力，投入龐大資源、犧牲生命，到底為何而戰？

台灣的未來自己決定

不容否認，拜登加速自阿富汗撤軍，與美中戰略競爭有密切關聯，拜登希望結束在阿富汗與中東的戰爭，集中資源與軍力專注與中國對抗，加強對中共的威嚇力量。但美國對中國的戰略競爭，目標與手段相互混淆，自阿富汗撤軍未必能達成制衡中共的目標，反而先造成阿富汗及鄰近區域的「權力真空」，使中國與俄羅斯得以趁虛而入，擁有更大的發言權與影響力。

除了在阿富汗的挫敗外，美國撤退阿富汗也將產生全球性效應，特別是美國形象與信用受到重創，1975年的「西貢淪陷」慘況，可能即將重現喀布爾；美國的實力是否足以承擔維持全球秩序的責任，將受到挑戰，以制衡中國為目標的印太戰略及強權對抗戰略設計，也會受到質疑。

拜登政府視中國為美國利益及世界秩序的首要威脅，企圖以實力地位並結合盟邦共同遏阻中國的擴張，嚇阻大陸對台灣採取軍事行動，維持台海和平穩定是遏中戰略的重中之重。中共是否會對台灣使用武力？美台聯手是否能瓦解共軍的攻擊？近年來在國際社會引起熱烈辯論，但都沒有定論，因為最關鍵的問題，台海如果發生戰爭，美國是否會履行安全承諾，採取軍事干預？美國仍然保持戰略模糊，美國倉促撤出阿富汗之際，台海用兵可能性更是充滿問號。

或有主張，台灣與阿富汗戰略地位不同，今日阿富汗不會是明天台灣，但兩者有一個不能忽視的共同特徵─安全依賴美國。拜登一個多月前才在白宮對阿富汗總統加尼保證，「將繼續和你們在一起」，但同時強調「阿富汗人必須要決定他們的未來」，同樣的，美國對台灣支持「堅若磐石」，但台海如風吹草動，台灣的未來終究要自己決定。