行政院主計總處於8月13日將今年的經濟年增率上調至5.88%，並稱全年經濟表現「坐5望6」。生活在新冠病毒疫情下的一般民眾對高經濟成長率的感受卻是反向的，而且越來越痛苦。國內6月的失業率高達4.8%，7月的通貨膨脹率達1.95%，民眾7月份的「痛苦指數」（失業率加上通貨膨脹率）飆升至6.75%，創下8年來的新高。

民進黨政府的經濟政策顯然沒有照顧到所謂的「庶民經濟」這一部分，才會造成台灣民眾痛苦指數創8年新高的結果。去年，民進黨政府為提振經濟，挽回頹勢，決定耗費二十幾億元行政成本（民脂民膏）發行「三倍券」，但是事實上效果如何呢？

「三倍券」實質產生的經濟效益如何，民進黨政府應該要做一個調查，到底多少百分比是用在替代性消費而並不是用在擴增的消費。而民進黨政府既沒有做過民調，也沒有透過大數據的科學檢驗，一昧地自吹自擂，這種自我感覺良好的自嗨式「大內宣」洗腦，顯然和民眾的實際感受出現了極大的落差。日前國內某求職網近日公佈的調查指出，職場爸爸平均4.4年沒有加薪，創下8年來的新高，也反映出一般民眾痛苦的生活困境。

目前國人有57萬人失業，這還不包括無薪假的5、6萬人和被減薪的民眾。若加上黑數（無法統計的人數）、畢業潮所產生的結構性失業人口統統加進去，相信民眾痛苦指數不止6.75％；還有數百萬人苦等不到要打的疫苗而感到恐慌，台灣普羅大眾的生活真是越來越艱辛。

台灣經濟如果今年能如主計處說的GDP成長率「坐5望6」，這說明了台灣內部的貧富差距越來越懸殊，振興券基本上又照顧不到受疫情衝擊影響較大的攤商、小吃店等這些庶民經濟，對疫情衝擊影響比較小的中大型企業反而因此獲利，顯然振興券沒有達到要照顧普羅大眾、創造消費來拉動經濟成長的效果，更沒有幫助到生活困頓的弱勢族群。

振興券如果真如民進黨政府宣稱對經濟的消費刺激和帶動能夠產生如此好的效果，台灣人民的痛苦指數就不應該這麼高。通常經濟成長率高時，失業率會下降，顯然目前是一個反向的情況，是一個矛盾的、有缺失的經濟政策。「振興五倍券」如果執意要發行，將對庶民經濟無法產生顯著的效果，對多數急需紓困的族群也沒有直接的幫助，對於降低痛苦指數更無法帶來任何作用。振興券的發放實際上不如直接發放現金，讓需要現金的人可以在生活日常支出上直接使用，解決民眾阮囊羞澀的問題。

民進黨政府要落實他們選舉時的口號「謙卑，謙卑，再謙卑」，就要莫忘世上苦人多，應該真正要去瞭解民眾面臨高失業率及遭受物價上漲，實質所得不增反減的雙重打擊，務實地去瞭解振興經濟並不是首要工作，解決人民高漲的痛苦指數才是首要目標。而目前應該是先用紓困的方式來解決痛苦指數問題，「振興五倍券」要改弦易張對症下藥，直接發放現金給生活上有困頓的民眾，解決他們日常生活的問題才是正本清源之途。（作者為三民主義大同盟理事長）

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