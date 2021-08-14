江啟臣主席在臉書上首度推出其兩岸關係的四點主張，包括：以人為本的兩岸關係、「憲法九二」重建民眾信賴、「和平行動方案」，以及要發起「兩岸前途國是論壇」。

看了江啟臣這四點主張，真有不知「今夕何夕」，更有「不知所云、何不當初」的感慨。江啟臣這四點主張，是空話，是虛話，是任期結束前的「又來了」。

第一、我相信，包括民進黨在內，沒有一個政治人物的兩岸關係主張不會不「以人為本」，難道是「以神為本」，「以動物為本」？「以人為本的兩岸關係」論述，何其空洞！

第二、江啟臣的「憲法九二」是指，「九二共識是以中華民國憲法為基礎的九二共識」，這個對「九二共識」認識是錯的。所謂的「九二共識」應是1992年兩岸的「相互理解」，其中包括兩個共識，即「堅持一個中國」與「謀求國家統一」，一個沒有共識的相互理解，即台北方面主張「一中各表」，但是北京沒有接受。江啟臣任內，忽而主張廢除，忽而主張修改九二共識，最後弄出個「憲法九二」，這根本是在迴避「九二共識」，更是變相的不再接受「九二共識」的原意。

在推動兩岸關係時，我們當然要捍衛《中華民國憲法》，但不是扭曲事實，也不是把憲法做為拒絕與對岸互動的藉口。試想，如果北京也說，爾後「九二共識是以中華人民共和國憲法為基礎的九二共識」，兩岸還能對話嗎？

第三、江啟臣認同馬政府時期主張「不統、不獨、不武」，因而要重建「不統、不獨、不武」的和平狀態。當時馬英九的「不統、不獨、不武」政策是建立在三個條件上，一是美國與中國大陸的關係良好，而如今雙方已全面高度對抗；二是當時國民黨是執政黨，而如今國民黨已經在野多年；三是北京當時對國民黨有信任，而如今對國民黨天王高層們已無信任。

江啟臣另外一個錯誤認知，這一點與朱立倫亦同，他們認為馬英九執政八年時期，兩岸有「和平」，因此，希望維持或延續和平。他們錯了，馬英九執政期間，有的只是「外交休兵」、「軍事克制」，兩岸的政治敵對狀態依然存在。馬英九所說的「維持現狀」，其實也包括「維持兩岸敵對現狀」。

第四、兩岸當然需要和平，我完全支持國民黨應該要有「和平行動方案」，也同意台灣內部應有「兩岸前途國是論壇」，但是我想說的是，江啟臣自己有「和平行動為案」嗎？蔡英文政府會接受國民黨「國是論壇」的建議嗎？江啟臣在主席任期內為何不提出國民黨的「和平行動方案」？為何不積極促使蔡英文政府接受「兩岸前途國是論壇」？

現在國民黨主席的選舉要開始了，江啟臣的任期到8月18日也該結束了，在要離開的時候，才開始販賣本身完全沒有內涵的「和平方案」，鼓吹朝野召開「兩岸前途國是論壇」，這是什麼樣的心態、格局？

「今夕何夕、不知所云、何不當初」是我對江啟臣兩岸關係四大主張的看法。兩岸關係是台灣所有政策的重中之重。黨員在看、國人在看，對岸也在看，希望中國國民黨主席的所有參選人能認真處理，別自欺欺人、貽笑大方！（作者為孫文學校總校長）

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