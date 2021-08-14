當今民進黨政府最具代表性的人物，非蘇貞昌與陳時中莫屬。此二人確實有一共同特徵，就是「笑罵由人、我行我素」。

作家九把刀的岳母接種AZ疫苗4天後逝世，有記者向陳時中提問。希望能透過個案了解疫苗副作用，以及是否有品質疑慮等問題。陳時中竟然回應稱：九把刀雖然是公眾人物，但他的岳母並不是，因此不要在公眾場合來談個人的個案。按照陳時中的邏輯，只有公眾人物逝世才可以在公眾場合談論。換句話說，只有公眾人物的命才是命，才可以在公眾場合談論。一般民眾死了就算了。

據統計，迄今接種疫苗後有不良反應以致死亡人數達598人。這近600位逝者的家屬只能自認倒楣，暗自傷痛，既得不到政府的重視，也得不到陳時中的哀悼。難怪有人直指陳時中「冷血」。前幾天，有資深媒體人投書，細數陳時中諸多不當之處。例如應該早購多購疫苗卻遲遲未做；該及早準備重症救治藥物設備，卻在疫情惡化後才做；讓政府官員優先接種疫苗，接種順序違反全世界通則；想方設法以程序阻擋民間採購疫苗。

尤其是態度傲慢當眾說謊。「3+11」造成防疫破口，陳時中卻矢口否認，欺瞞民眾。先稱「3+11」會議是副指揮官陳宗彥主持，被立委抓包後，陳時中隔日才不得不改口，承認陳宗彥未出席，是他本人主持。如此表現毫無誠信可言。事實上，自從今年5月疫情爆發後，媒體上指責陳時中欺瞞、卸責、疏失、顢頇的言論不勝枚舉。甚至有人直指陳時中已經不再適任，但是，台灣民眾仍然每天看到陳時中臉不紅、氣不喘地出席記者會。

這種笑罵由人，我行我素的功夫，想必是得到蘇貞昌連神明也敢欺騙的真傳。蘇貞昌身為政府最高行政首長，卻說出用掃帚與共軍奮戰之言。德國總理梅克爾會說出如此輕浮又無聊的言語嗎？即使6成民眾主張發放現金紓困，蘇貞昌卻堅持發放五倍券。台灣還是民主社會嗎？

上行下效，其實現在民進黨政府內笑罵由人，我行我素者比比皆是。笑罵由人是個人問題，顯示戀棧權力及官位。我行我素則是制度問題。試想，蔡總統獲選後，4年之內誰能約束其一言一行？

立法院已成橡皮圖章，媒體已遭民進黨操控，網軍已成民進黨的殺人利器。有識之士屢屢發出諍言，但是言者諄諄，聽者藐藐。甚至根本不聽。一般民眾既不能罷免總統，也不能更換行政院長及官員。這些當權者在有恃無恐的情形下，自然養成我行我素的習慣，因為「你能奈我何」？

政大嚴震生教授曾撰文指出，台灣現在是「殘民者昌，佑民者殃」。充分突顯目前台灣民主制度的盲點。 從前有人戲稱大學是「由你玩四年」。台灣現在所謂的民主政治，正好也是一旦獲選「由你玩四年」。這種只剩選舉，沒有監督與制裁的「台式民主」，與威權政治又有何區別呢？夜闌人靜時，想來想去，這真是台灣人莫大的悲哀。（作者為退休大學兼任教師）

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