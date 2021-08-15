近日，大陸政府公告了不少整飭各產業不良風氣與政策修正的消息，在大陸生活幾年的我，對於大陸政府的作為與政策執行深有所感，於是撰寫本文，希望身處兩岸的朋友能夠用更客觀的角度去感受兩者間的不一樣。

首先，在全球晶片荒之際，大陸政府針對集成電路產業進行一次大規模整頓。因為貿易戰的影響，加上科技發展的剛需，中央政府宣告若干條集成電路發展措施，而各地政府為響應中央，紛紛祭出大量優惠福利，希望能吸引有實力的公司來地方設廠，為其增加工作機會與地方競爭力。

但計劃永遠趕不上變化，政府的政策導致大量集成電路產業的註冊公司如雨後春筍般湧現，公司開始激烈競爭有限資源，爭不到政策紅利的投機公司開始把腦筋動到這次的風災、水災和疫災上，美其名為天災帶來缺料缺貨的無奈，實則是借此拉抬半導體晶片的價格，經過稽查人員深入調查發現，很多問題來自從事電子器件倒賣的分銷商，以及大量囤貨的一級供應商，在普世皆缺晶片之際，惡意加價。

接著，大陸政府也對全國教育行業和補習班進行整飭，孩童是國家未來的主人翁，也是一個家庭的希冀，所以在補習課業和才藝班學習的花銷上，大陸很多家長是從不手軟的。然而，這也造成一些嚴重的社會問題，比如：有老師為了賺更多錢，往往會私下授課，在自己的課堂上保留部分教材，要求孩童報名自己的輔導班，或者在補習班洩露大考考題，讓只有來補習的小孩能夠得到這些考試詳解。而為孩子報名補習班的家長卻被蒙蔽雙眼，交上了辛苦賺取的打工錢，卻不一定真的能夠提升孩子的解題能力。

很多清北、復旦、交大等一流985學校畢業的學生，本該投入業界為工程、為科研、為醫學、為金融等領域做貢獻，但因補教業來錢快，只要打著名校畢業生的資歷，就不需擔心沒有客源，甚至還能複印大量自己的上課筆記轉賣，錄製自己的上課視頻在網上供人購買，於是越來越多畢業生往教育產業跳，進而導致業界人才流失與斷層。

最後是取消各地學區房的優惠機制，尤其被稱作一流學府集散地的北京，真可謂是首當其衝。原本中央政府制定學區房的用意在於平均分散學生至各區域上學，借由降低每個學區所在居民的孩童入學門檻，鼓勵孩童就近學習，平分教育資源，不但能夠保證每個學校都有穩定生源，也能保證在地大物博的中國，每個孩子都有上學的機會。然而，政府的美意很容易受到曲解，因為本質上就存在老師的教課質量有所差異，還存在用人唯親的觀念，很多家庭往往不會按照原本規劃的學校入學，反而會透過一些手段購置房產，讓自己的孩子能夠進入心儀的學區，於是資源分配不均的現象又逐漸顯現。

在瞭解大陸政策修改的細項後，個人真的覺得大陸政府在改善社會問題上很是煞費苦心。雖然經濟學之父亞當斯密也認為政府等職能部門應該盡量減少對市場的干預，讓所謂「看不見的手」能自我調節至平衡點，但若這樣的機制已遭破壞，開始往極端負面的結果發展，我想政府在這時候出手就非常有必要。

是故政府直接對外表態加強審核這些不當得利的半導體分銷商和製造商，央視也為此做出聲明，以「缺晶片，不能作為炒晶片的理由」為題，發表政府的看法，於是大量註冊公司的審查受到規範，股價也不再毫無限制地增長。

教育上面，學生的受教品質當然是需要顧及的，但為保證人人的受教平等，政府取消了週末補課的機制，延長老師在平常日為學生課後輔導的時間，每個學生可以依照自己的學習狀況作調整，但是不得超過限定的受教時數；部分大型教學企業也被要求縮減授課規模，盡量以小班制的方式教學，而且不得提前教授課程以外的進度；並且開始大量取締違法私下授課的公職老師。

如此一來，家長省去大量的金錢消耗，最重要的是孩子也能擁有同樣的資源，站在同樣的起跑點學習；學區房機制的取消，雖然造成許多人士的不滿，原本預計購置不動產，尤其在北京才剛買下房子的人們，肯定需要一定的陣痛期。但這樣的機制，也讓所謂「擁有北京一套房，孩子日後起碼享受至少100萬的同等優惠」的這麼一個說法，被一定程度的消弭，許多沒法在北京購產的百姓也不會感到心理不平衡，是故這樣的作法也才會容易達到政府的初衷，達到資源平均分配的訴求。

最後筆者想說，雖然大陸的執政體制和政策施行的方式和台灣有所不一樣，但不得不說這樣的執行力確實是台灣政府需要學習的地方，一旦政策公告出來，各單位的執行能力就非常迅速，能夠快速對不當的社會現象進行止血。反觀台灣有時候優良的政策，因為議政的流程太過冗長，可能政策還沒出議院就被擋下來，社會問題過了好幾年依舊嚴重。

而大陸為什麼不施行和前蘇聯一樣的社會主義，堅持走自己的漸進式、修改式特色主義，也是因為知道這樣的制度模式容易造成濫權的可能，容易在政策制定後，造成無法想像的後果，所以堅持與時俱進，不斷檢視自己的施政，在需要的時候，對原政策進行必要的修改，借此以杜絕過去像文革、大躍進、人民公社和全民大煉鋼這樣的錯誤舉止與施政，或許這也是對岸這幾年能夠得以快速發展的原因，也是彼此需要互相學習的地方。（黃逸豪/大陸台生）

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