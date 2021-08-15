美國總統拜登下令僅存的美軍撤離阿富汗後，塔利班組織加速攻勢，已佔領阿富汗第二大城坎達哈、首都喀布爾南方50公里的普里阿蘭及多省的省會，國際恐怖主義的幽靈正在捲土重來，西方國家可能再度面臨來自基地組織或伊斯蘭國組織的恐怖攻擊夢魘。

塔利班組織與基地組織密不可分。原本塔利班組織在1996年至2001年間控制著阿富汗，但在九一一恐怖攻擊過後，塔利班組織因為庇護基地組織領袖賓拉登而遭到推翻，基地組織僅能躲藏在阿富汗與巴基斯坦邊境地區。

阿富汗已成為失敗國家(failed states)，並可能對於西方國家構成安全上的威脅。包含美國在內的西方國家，於撤離阿富汗後，將失去重要的情報來源，將無法對恐怖主義活動做出立即性的應變。

美國智庫評估，基地組織在阿富汗的戰鬥人員數量與能力有限，不見得有能力發動跨境恐怖攻擊，而且在過去十年中，基地組織更加本土化，僅能依賴合作的恐怖組織來維持其「招牌」。但是，如今阿富汗可能成為基地組織與伊斯蘭國組織的避風港與訓練基地，有可能經過一段「生聚教訓」後，再度成為威脅西方的恐怖組織。

華盛頓原本期望撤離阿富汗這個泥沼後，能依據6月所公布《對抗國內恐怖主義的國家戰略》，將安全戰略重心放到美國內部的激進主義與白人恐怖主義。但如今看來，國際恐怖主義「舊問題」反倒可能讓美國與西方國家更為脆弱。

從南亞經中亞、中東到北非，一些原本「效忠」基地組織的團體，如巴基斯坦塔利班、虔誠軍、索馬利亞青年黨(或青年軍)、烏茲別克伊斯蘭運動、東伊運、利比亞伊斯蘭戰鬥團、阿布沙耶夫組織和伊斯蘭祈禱團等，不無再與基地組織合作的可能。

塔利班席捲阿富汗以及這波的疫情過後，西方國家恐怕要重新面對國際恐怖主義之威脅。

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