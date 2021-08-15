阿富汗古稱大月氏，被匈奴擊敗后南遷至此，再和當地民族混合變成今日的阿富汗人。

阿富汗極難被統治有很多原因，首先是複雜地形利於遊擊戰。其次，民族複雜（占多數的普什圖人不過40%，其他還有20多個民族），不可能成為單一民族國家，組成聯合政府根本不可能，連恐怖組織之間的關係也很混亂，阿富汗的問題不在教派之爭，而在於部落與種族問題。最後，美國重戰鬥輕戰術、重戰術輕戰略、重戰略輕政治。

美國所扶植的阿富汗政府並不得民心，官員貪污舞弊情形嚴重，還有很濃厚的「走狗」味道，作為走狗必須以美國為馬首是瞻，雖然他們搞不清楚美式民主與人權的真諦，但對於美國簽證倒是很有興趣；相對而言，塔利班就比較能獲得人民的支援。

美國撤出阿富汗最佳時機是擊斃賓拉登之後，但是政治貪念種下了今天的苦果：利用阿富汗監視中俄活動、覬覦里海石油、切斷一帶一路等等。美國在阿富汗最大的失敗就是政治，再強大的軍力也無法解決阿富汗複雜的問題，更何況統治。

在阿富汗有限的空間裡面，各個種族與各個恐怖組織同時存在而又相互鬥爭，帝國今天拉攏基地組織，明天蓋達組織又和塔利班合作，還有攪局的ISIS；本來單純的反恐戰爭變成越反越恐，撤軍是必然後果。

展望阿富汗的未來，實在難以樂觀。塔利班雖然尋求中國大陸協助重建，但也誓言再造全世界最純凈的伊斯蘭國家，極端的基本教義戰士和務實的商人，可說是天差地別。

塔利班若能重溫阿富汗在600年前所曾扮演絲路中轉角色的歷史，或許阿富汗還能找到自己的定位。

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