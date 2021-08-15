一則官方通告令某些中國地方官員的昏聵刺眼地暴露出來。

幾天前，江西省豐城市的一名教師在網上就揚州的新冠疫情發表如下言論：「揚州面積不算大，人口也不算多，可不可以讓揚州試驗一下放棄嚴格防疫，與病毒共存，看看會產生什麼結果，這樣可以為全國後期防疫提供借鑒，僅僅是建議，勿噴。」「天天打麻將，無所事事，終於出事，要把他們全部送到沙漠深處去勞動改造。」「蘇北是窮地方，歡迎蘇南老闆來江西投資。」

未幾，豐城即發布官方通告，稱該教師「發布涉疫情不當言論，造成不良社會影響，市公安局及時處置，於8月11日依法對張某良予以行政拘留十五天的處罰。」

《環球時報》主編胡錫進不久後評論，「老胡個人主張，只要言論不超過社會的底線，也不是違法的，而是針對具體事件的不當評論或者怪話，應盡量以批評教育的方式加以處理，違反紀律的按照違反紀律處置，限制那些言論傳播即可，輕易不要對發表了那些不當言論的人給予行政司法處罰。」

礙於胡錫進的類官方色彩，其對內批評向來溫和，此次也不例外。但透過其表述仍不難知道，在看到這一新聞時，他同多數人一樣，應感到愕然和不解。

目前看，此事已經引發不小輿情，料不久豐城會做出某種回應，然後靜等風頭過去，一切就此不了了之。

當然，豐城市也大可對升騰的輿情置之不理，網路熱點風起風散，這件事並不會長久地留在人們記憶當中，很快將在下一個焦點事件的衝擊下化為碎片，湮然消散。

回到事件本身，這名教師在網上的言論的確值得商榷，甚至很值得批評，但對他的懲罰應當僅限於網路，相關網路平台可依據現有規則對其作出禁言等措施，即便頂格處罰，也應嚴格地局限在網路層面。

將懲罰措施從線上擴張到線下，是極其不智、極其草率、極其昏聵的舉動，尤其在此人並未嚴重觸犯公序良俗，更未確切違反法律的前提下，對他的行政拘留及之後的公開通告，在任何層面都百害而無一利，百失而無一得。

強制措施的實行必須嚴謹再嚴謹、謹慎再謹慎，法律的雷霆手段必須嚴格限制在明確的範圍之內，「因言獲罪」的打擊面絕不能有絲毫擴大，不能濫用、擅用，特別不能無必要強用、橫用。

參與做出行政拘留決定並公開通告這一過程中的豐城市的每一位相關官員，都應當為此付出代價。他們對自認為的「政治風向」的愚蠢解讀，對自認為的「政治敏感」的荒唐把握，折射出中國某些基層官員的最醜陋一面，他們應被視為中共推動國家治理體系和治理能力現代化的最大敵人。

這絕非危言聳聽，也不是對官員過失的上綱上線，此類錯誤是完全可以也完全應當避免的，但遺憾的是，許多基層官員仍為之樂不知疲。他們似乎不清楚，這些看似不會形成巨大漣漪的糟糕事件，都將成為堤壩上密密麻麻的蟻穴——它會在人們試圖保持對堤壩的信任之時，悄無聲息地腐蝕他們的信心，並將疑懼的根須深植。

這是對中共根本性的傷害，可能從源頭令中南海長久以來的努力面臨尷尬。這些昏聵的基層官員，扮演了極醜惡的角色，並且毫不自知。

（本文來源多維新聞網，授權中時新聞網刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※