立委范雲的政治生涯，走到一個流浪狗的邊際。從女權社運出身，口才便給犀利，卻在被民進黨收編入不分區立委之後，成為一個貼附、舔舐權力的悲情人物。

桃機3+11成為全民眾所皆知的疫情破口，范雲在神隱80多天之後，為了呼應陳時中「3+11不是破口、只是群聚」的甩鍋新招，重新現身記者的麥克風前。社運女神以一種慌張、口吃、跳針的神態，心虛地回答記者們的強力質問。對於政治權力的渴望，徹底肢解了一個人畢生努力累積的社運光環，成為嘴臉不堪的政治小丑，范雲做了一場悲情又完整的示範。

蘇貞昌一意孤行的五倍券，終於在蔡英文的強力干涉下，最終成為五張普發的消費券。政局中不願伏驥、還想奔馳的綠營老人，迎來了他被關上主燈的舞台，河馬在黑暗中獨跳芭蕾，只搞出了令人不悅的動靜。

「這傢伙該撤換了！」幾乎成為蘇貞昌面對集體沉默的潛台詞。從對三倍券的癡迷，到繼續異想天開推出五倍券，新冠疫情摧殘下的基層「紓困」一團亂，竟然還想複雜瞎搞，於是這一波黨內派系與綠營民代的反撲，對撞且席捲了蘇貞昌的政治算盤。「公投」是蘇貞昌政治命運的最後期限，他開始進入他落幕下台前的最後一百多天。

至於蔡英文，只剩最後一千多天就將走入歷史，連任倒數的慌張飢渴，逼出了她對自身執政的「政績焦慮」。扶植高端疫苗與生技產業、達成TIFA台美雙邊貿易新高度，是她心中唯二的聖杯，於是再也容不下任何台灣基層人命或悲情苦難。

對於疫情擴散以來，染疫與施打疫苗死亡的千條同胞人命既無關切，也不道歉，蔡英文忙著致哀拜登家的狗、更忙著蹭奧運的人氣熱潮，這種「人性的、女性的」性格冷漠扭曲備受質疑。事實上，蔡英文身為「有錢人家、談判專業」的家世與背景，她是一個政治謀略上「只看大、不見小」的精算性格！

關於人命悲情的政治負面，蔡英文始終「淡薄、被動」的寧可不碰觸。雲豹戰車上看水災還在偷笑，探視太魯閣號傷患傻問痛不痛，這些冷血與無知或許反倒有一種誠實，誠實顯示她真正的關注與盤算：「執政將近6年幾乎沒有可真正說嘴、留下歷史痕跡的成績單」！至於任何瑣碎頻發的基層不滿，除非逼近執政危機，否則完全可以徹底沉默無視。

在剛愎主導的防疫政策下，陳時中逼出了連同他自己在內，各路政治人物性格本質的不堪與真相，尤其陳時中對於所有「疫情數字、疫苗進度」的控制欲與支配欲，早已瀕臨變態的程度。

陳時中倘若沒有每天下午出現在電視螢幕、接受台灣民眾「萬眾矚目」的洗禮，他當天應該會轉側難眠。防疫責任是這位牙醫的「精神鴉片」，這讓他的政治光芒遠遠強壓過朝野任何一人，連蘇貞昌、蔡英文也難以匹敵。儘管讓台灣成為全亞洲「疫苗採購進度完全不明」的唯一國家，但那是陳時中端坐覆巢之下的一根羽翼而已，陳時中早已無視體制公義，溫柔且剽悍地訴說過無數的謊言與強辯。

在這疫情失控的大半年來，台灣政壇成為一片搖搖晃晃的天涯，只有政治人物各種殘破失焦的圖謀，構築成蒼白猥瑣的海平面與天際線，完全「看不見台灣的未來」！連下一批疫苗，都不知會在何方？千萬別不幸染疫死了或打疫苗死了，民進黨的眼裡台灣人「死了就死了」，反正你的家人親友們會哭。