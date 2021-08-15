近日美國自阿富汗撤軍所面臨的種種問題和尷尬局面，已經成為國內外媒體的主要關注焦點。幾天前才有報導指出，塔利班武裝份子已經攻克多個重要省份首府，並佔據過半國土，首都喀布爾有可能在三個月之內淪陷。如今有報導指出，阿富汗已有70%的國土被塔利班佔領，喀布爾已是危在旦夕。這就真是「兵敗如山倒」的寫照。

繼美國國防部日前宣布，正派遣3千名部隊立即前往阿富汗，以疏散美國大使館人員後，英國首相強生亦於14日「矢言不會背棄阿富汗」，英國政府已派遣約600名軍人前往阿富汗，協助英國人撤離；但他也證實，在塔利班的閃電攻勢下，多數使館人員即將撤離。而拜登先前也呼籲阿富汗各派團結，「為自己的國家而戰」。這些口惠而實不至的空話，相信讓阿富汗政府及人民「點滴在心頭」。

美國的撤軍決定，已遭英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）批評，他指出：拜登總統決定撤軍，「北約組織」(NATO)盟邦只得跟進，在當地留下了爛攤子，並讓塔利班順勢占了上風。上情顯示，20年來主要由美軍負責訓練的阿富汗30萬7千名政府軍和警察，竟然無法與游擊隊組成的塔利班武裝勢力對抗，如摧枯拉朽般的垮了下去；美國歷史上打了20年的「最持久軍事行動」，竟以如此不堪的結局收場，真令人不勝唏噓，更是難以置信。

據統計截至今年4月，阿富汗戰爭已導致美軍2200多人死亡、約2萬人受傷，訓練阿富汗政府軍花費超過880億美元；也造成阿富汗平民死亡超過3萬人，受傷7萬人，難民1100萬人。除了美國在阿富汗又以「戰敗」收場的難看局面之外，它在世界上所釀成的禍害還真是不少。從70年前美國出兵參與的韓戰開始，主要的戰爭包括越戰、海灣戰爭、入侵伊拉克戰爭、敘利亞戰爭，已造成好幾十萬平民死亡，難民則是不計其數。

須知，美國對海外出兵是有「選擇性」的，從2003年8月起為了因應「可能」擁有核武的北韓迄今，以及另一對美國極盡挑釁且「疑似」已擁有核武的伊朗，美國始終都不敢出兵；要想與中共這個核武強權發生武裝衝突則更不可能。隨著美國國力的逐漸衰退，拜登總統已改變川普時期的「單邊主義」為「多邊主義」，亦即必須積極地尋求與他國合作，共同因應國際變局與承擔責任。

不過，據《華盛頓郵報》指出，美國國務院決定在阿富汗的「核心人員將繼續堅守，從事外交工作」；發言人普萊斯（Ned Price）則不願意用「大規模撤離」來形容這次緊急任務，「大使館依然正常運作與對外開放」。此情勢讓人不得不懷疑，美國是否已與塔利班組繊「暗通款曲」，談妥撤軍條件，期使塔利班暫不攻擊美國大使館，讓美軍安全撤離。一旦阿富汗政府垮台，並由塔利班接掌政權後，美國政府即會承認其合法性？的確，對美國而言，「沒有永遠的敵人或朋友，只有永遠的國家利益」！

阿富汗位居中亞要衝，是兵家必爭之地，美國怎可能將之留給中共及俄羅斯獨想？可憐的是戰禍下死亡的數萬無辜百姓，和冤枉戰死的美軍和北約部隊。美國的「世界警察」地位已經一去不復返了。相信阿富汗的結局，一定會讓台灣人民深有感觸和有所啟發；緊緊抱著美國這塊腐朽浮木的民進黨政府，必須睜大眼睛，認清時事，不能再繼續的愚弄欺騙台灣人民，以免置台灣於萬劫不復之地！（作者為大學英文講師）

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