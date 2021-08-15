翁啟惠之彈劾案在第五屆監察院時，由4位監察委員提案經審查會全票通過，移公懲會108年4月3日106年度澄字第3498號判決申誡成立，並經中央研究院檢送執行情形到監察院，並已結案。翁啟惠不服判決先後提起3次再審，分別為公懲會108年度再字第2128號判決、公懲會109年度再字第2145號判決、懲戒法院110年度再字第2號判決，均再審之訴駁回。第3次之再審是依據110年3月監察院為翁啟惠提出第3次調查報告，翁以之為新事實、新證據向懲戒法院提出，懲戒法院仍再度駁回。

第2次、第3次之調查報告均由第六屆之3位現任監察委員提出，而翁所準據以為之新事實、新證據也屢遭懲戒法院駁回，顯不成立。證明並無新事實、新證據，則一案何以能二查甚至三查呢？置監察院依法彈劾審查通過決議之效力於何地？並置懲戒法院判決之確定力於何地？

即使翁財產申報不實之監察院廉政委員會決議被訴願會撤銷2個年度之行政裁罰，但最高行政法院95年度判字第1465號判決要旨，訴願決定撤銷原行政裁罰處分確定，就同一案件，並無拘束懲戒法院之效力。經懲戒法院審酌之結果仍不足以動搖原確定判決之基礎。然3位現任委員卻指摘懲戒法院判決違背法令。

實翁案中翁就借名持有1460張浩鼎股票證詞反覆不一，翁在監察院調查其財產申報案件及訴願、公懲會審理時均自認是他借名持有浩鼎股票，直到107年4月3日就101年及102年財產申報不實案件訴願補充理由時，才改口相關浩鼎股票早於101年即已贈與子女，隨後於108年3月14日公懲會答辯書也改口1460張是子女的，公懲會108年4月3日確定判決認定浩鼎股票為翁啟惠借名持有。

此外，翁亦違反了《中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則》，身為院長未遵守自律規範，案關其他創作人均依相關規定揭露，條文僅供他人遵守，天子犯法可不與庶民同罪？三者，形事法律與懲戒法之構成要件各有其規範，即使刑事無罪，亦非可無端引用。

又行政罰異於懲戒罰，適用之法理脈絡與法律條文之依據迥異，故翁3次再審均敗訴，至為灼然。翁於110年6月8日仍行提出上訴，監察院卻於110年7月底同時函文予懲戒法院兩個不同事實與論述之相反意思表示。一為原第五屆4位監委所提調查報告，後續其中之一續任之現任委員經委員會通過之核簽意見；另一為未經委員會審議，由第2次、第3次提調查報告之另3位委員僅經行政程序簽核方式提出。但兩者均以院函同時發出予懲戒法院，明顯悖離《監察法施行細則》第11條由原提案委員核議之規定，尤其機關的意志具延續性、不可分割性已被嚴重挑戰。

監察院之職權係憲法所賦予，職司風憲，應落實憲政基本精神，踐行程序正義，己正而後正人之。一案三查，無權無勢之小老百姓將惶惶不安不知何以自處？

監察委員獨立行使職權係指不受政治力介入，超然回歸專業，而非一機關對外可有兩個不同意志。監察院為國家一級機關，鬆動憲政體制，誰來監督監察院呢？

（作者為第五屆監察委員、開南大學法律研究所兼任副教授）