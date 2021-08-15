在民進黨內正國會和英系立委紛紛表達應全民免費領取「五倍券」後，行政院長蘇貞昌終以台灣經濟成長的成果應讓全民共享，以及換購五倍券的1千元可由中央政府吸收負擔為由，政策大轉彎改為免費領取。甚難想像向來霸道的蘇揆願讓步讓五倍券變成了「無悖券」，不過主因可能不是希望無悖民意，而是無法悖離黨意吧。

據報導，蔡總統日前於官邸內召集數位派系代表、官員和黨籍縣市首長密商後拍板定案，行政院堅持已久以1千元現金換購5千元振興券的政策，才決定懸崖勒馬髮夾彎。這項政策在民進黨內似乎形成了茶壺裡的風暴，從民進黨市議員王世堅公開批判，到黨內高層的決策方式，似乎已使得「民進黨共產黨化」。

蘇揆在推動五倍券政策時，既不先與同黨立委溝通以取得支持，在同黨立委發出反對的呼聲時，又採取消極性的說明與溝通之高姿態。此次五倍券政策大轉彎，蘇揆就像明朝被視為擅權奸臣的首輔嚴嵩。《明史·嚴嵩傳》有云：「帝雖甚親禮嵩，亦不盡信其言，間一取獨斷，或故示異同，欲以殺其勢」。蘇揆的重大政策既已得不到蔡總統和黨內派系的支持，也讓我們看到他應該辭職下台的憲法時刻了。

從法治的角度來看，政府振興經濟的政策雖是給予人民利益，但前提要人民掏出1千元來換，且還混淆視聽地美化成具有5倍的購買力。但試問，如果人民不拿出自己的1千元，是否仍可領4千元的振興券呢？振興券的政策對象是所有人民，但此振興經濟的政策於執行時，若要得到政府施政的利益，卻還須人民先繳錢給政府，此情形悖離民主國家所要求的法治原則，亦即向人民收錢須有法律明定為前提。

蘇貞昌有去年以1千元現金換購3千元振興「三倍券」的前例，自我感覺成效良好，因而無視近3個月以來「封店」的防疫3級警戒，已和去年三倍券是為振興經濟的政策環境大不相同，未能感受到當前應以紓困為首要的政策目標。說來也是個矛盾，蘇揆既然說台灣今年上半年的經濟成長佳，成果可讓全民共享，但今年卻要加碼到5千元來振興經濟，且社會上更有大量基層庶民店家無以為繼，甚至紛紛結束營業而亟待生活紓困。

事實上，日前審計部剛公布的《109年度中央政府總決算審核報告》，直言行政院所稱三倍券有千億效益的說法，根本沒有客觀的調查資料可佐證。不僅如此，去年行政院編列510.51億辦理三倍券，光是行政費就占了22.56億。政府為什麼不改發現金，這樣就可以減少那麼多不必要的行政費？這不免令人質疑，行政費可以用來「振興」民進黨外圍組織的經濟？最令人納悶的是，蘇揆說免費領取五倍券後，原來的1千元可由中央政府吸收負擔，但這1千元是人民依什麼法律該付出的呢？

（作者為民主文教基金會董事長）